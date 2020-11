Attentato a Vienna, tragico bilancio: 7 morti e quattro feriti – IL VIDEO

Sarebbe di sette morti e almeno quattro feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Vienna nei pressi di una sinagoga vicino al centro della città.

Sembra che uno degli attentatori sia già stato arrestato, mentre tra i feriti, ricoverato in gravi condizioni, ci sarebbe un poliziotto anche se da fonti alternative l’ufficiale sarebbe dato per già deceduto. L’attacco del commando avrebbe agito in 6 punti diversi della città. Sentiti oltre 100 colpi di fucile in punti diversi della capitale austriaca

Uno degli attentatori in un video imbraccia un fucile da assalto e spara senza esitazione contro un passante che cade a terra agonizzante. Poco dopo il terrorista torna indietro e finisce l’uomo freddandolo con un altro colpo d’arma da fuoco.

Quello che è emerso fin dal primo momento è che i diversi attacchi fossero coordinati. “Hanno iniziato a sparare a caso nei locali”, ha dichiarato il sindaco di Vienna.

Secondo quanto riportato dal sito di monitoraggio del fondamentalismo islamico Site, gruppi jihadisti sul web scrivono che l’assalto terroristico è una rappresaglia contro la partecipazione austriaca alla coalizione anti-Isis guidata dagli Usa, anche se finora non ci sono rivendicazioni.

Nel frattempo il ministro dell’Interno Karl Nehammer assieme ai responsabili della comunità ebraica locale hanno invitato i viennesi a barricarsi in casa e ad evitare l’uso dei mezzi pubblici. Si tratterebbe, secondo le prime ipotesi, di un attacco terroristico.

Al momento dell’accaduto, nessun fedele di religione ebraica si trovava all’interno o all’esterno dell’edificio sacro.

Esclusa, almeno per ora, l’ipotesi che il primo obiettivo degli assalitori fosse la sinagoga di Seitenstettengasse. Il presidente delle Comunità israelitiche austriache, Oskar Deutsch, ha scritto su Twitter che “al momento non si può dire se il tempio della città fosse uno degli obiettivi. Quello che è certo, però, è che sia la sinagoga di Seitenstettengasse che l’edificio per uffici allo stesso indirizzo non erano più in funzione e chiusi al momento dei primi spari“, chiarisce. “In ogni caso c’è stata una sparatoria nelle immediate vicinanze del tempio cittadino”.

Il primo degli attentatori ad essere individuato dalle forze del’ordine, dopo la sparatoria con un’arma a canna lunga sarebbe fuggito lungo la Seitenstettengasse e in seguito all’inseguimento da parte della polizia sarebbe finito in manette. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Apa, un altro attentatore sarebbe stato ucciso e un altro probabilmente sarebbe ancora in fuga.

Contingenti di polizia sono al momento ancora dislocati in tutta Vienna. Ci sono anche segnalazioni di possibili prese di ostaggi in un ristorante nella Mariahilfer Strasse anche se il Ministero dell’Interno austriaco non avrebbe confermato le informazioni.

Nel frattempo, un servizio di pronto soccorso è stato allestito con un’area di triage dove i feriti hanno potuto avere le prime cure di emergenza. Tutta la zona interessata è stata isolata ed è interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza. Nel video lo scontro a fuoco fra i possibili attentatori e la polizia austriaca.

Sotto un altro video di uno scontro a fuoco avvenuto a Vienna