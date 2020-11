Annullato lo streaming dal vivo di “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore”

Si potrà però assistere online alla registrazione dello spettacolo giovedì 5 novembre alle 20.30 sul sito www.centrosantachiara.it.

Dopo aver annunciato negli scorsi giorni la trasmissione dal vivo in streaming di “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore”, spettacolo inaugurale della stagione di Prosa 2020/2021, il Centro Servizi Culturali S. Chiara precisa che, a seguito di due casi di positività riscontrati all’interno dello staff tecnico della compagnia, quest’ultima ha comunicato la sospensione della propria attività.

Al fine di salvaguardare la salute dei due esperti attori protagonisti (Paola Gassman e Ugo Pagliai), e dell’intero cast, è stato quindi deciso di annullare la trasferta in programma a Trento.

Lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena “dal vivo” giovedì 5 novembre, alle ore 20.30, direttamente dal palco del Teatro Sociale di Trento. Tuttavia, il Centro Servizi Culturali S. Chiara garantisce che in quella data il sipario si alzerà ugualmente sul sito internet dell’Ente. Stessa data, stessa ora, stesso spettacolo e stesse modalità di fruizione.

Chi è in possesso di un abbonamento alla Stagione in corso o di un titolo di ingresso valido per una delle date programmate per tale evento, potrà assistere gratuitamente alla trasmissione in streaming dello spettacolo registrato dalla compagnia lo scorso 29 ottobre a Venezia, in occasione dell’apertura di Stagione del Teatro Goldoni.

Sul palco due grandi interpreti del teatro italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai, impegnati con la rilettura di un grande classico della produzione shakespeariana.

Per poter accedere alla visione dell’evento sarà necessario disporre dei codici presenti sul biglietto o sull’abbonamento e seguire le indicazioni riportate sul sito www.centrosantachiara.it , sezione “Streaming”.

Si ricorda, infine, che la fruizione dello spettacolo in streaming non pregiudica il diritto dell’utente di richiedere il rimborso secondo le modalità indicate dalle disposizioni governative (Decreto legge n° 137 del 28 ottobre 2020).

Il rimborso dovrà avvenire seguendo le indicazioni presenti sul sito internet del Centro https://www.centrosantachiara.it/spettacoli/rimborso-covid-19 , e dovrà essere richiesto entro il 24 novembre 2020 per biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli programmati fino a tale data, e successivamente annullati.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952