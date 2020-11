Parcheggi e trasporti: necessario un cambio di marcia

La seconda ondata pandemica che stiamo vivendo mette in luce tutte le lacune a cui i numerosi tavoli tecnici e la politica non sono stati in grado di rispondere in questi mesi.

Non si può negare che la diffusione abbia subito delle importanti impennate con la ripresa delle scuole e della quotidianità lavorativa e con gli spostamenti che questo comporta. E’ sotto gli occhi di tutti che il trasporto pubblico sia in difficoltà nel dare risposte alle richieste dell’utenza che deve assolutamente essere messa in condizioni di viaggiare in sicurezza.

Risulta necessario, oltreché tardivo, integrare i mezzi con le disponibilità delle società private che tra il resto stanno affrontando un periodo difficile in assenza di viaggi organizzati.

Il Ministro dei trasporti ha recentemente affermato che sono stati istituiti dei fondi per l’implementazione dei mezzi destinati a trasporto pubblico e che nessuna Regione ne ha fatto richiesta: starà ai nostri tecnici provinciali verificare se questi esistano e come attingervi.

Per la città di Trento però, anche il Comune può fare la sua parte oltre a esprimere solidarietà a esercenti e commercianti. Nel corso della prima ondata i parcheggi a pagamento vennero resi gratuiti al fine di agevolare l’accesso al centro città con spostamenti che limitassero il contatto tra persone.

In coincidenza dell’arrivo dell’estate vennero anche istituite alcune corsie emergenziali ad uso biciclette/monopattini che in taluni casi portarono all’eliminazione di posti destinati a parcheggio auto. Per chi avesse l’avesse scordato, ricordiamo che un paio di giorni dopo la vittoria alle elezioni vi fu un aumento delle tariffe a pagamento che in alcuni casi arrivò a superare i 2 euro l’ora con incrementi anche del 40%.

Sarebbe importante che oltre a esprimere solidarietà agli esercenti e sollecitare fondi che solo altre istituzioni posso dare, il Comune ripresentasse questa iniziativa nel periodo autunno/inverno quando gli spostamenti in automobile sono importanti. Tanto più nel momento in cui il co-sindaco Stanchina propone l’idea di un centro commerciale all’aperto e, come tutti ben sappiamo, questi centri hanno sempre tra i loro punti di forza le disponibilità di parcheggi e la loro gratuità.

Pur andando contro le linee di principio condivisibili sull’utilizzo dei mezzi a due ruote, in questo momento potrebbe essere altresì importante ripristinare i posti auto che si sono perduti con le corsie ciclabili di emergenza ( es. via Barbacovi ). E’ stato semplice incentivare l’uso di biciclette e monopattini quando si avevano davanti i mesi estivi ma ora l’utilizzo di questi mezzi con tutto l’inverno davanti subirà un drastico calo e ripristinare temporaneamente i parcheggi auto potrebbe essere importante.

Leggere di un grande parcheggio temporaneo sull’area ex Italcementi con tempi che arrivano a fine 2021 risulta insoddisfacente per la situazione attuale e si potrebbe forse cercare di anticipare i tempi per quello già approvato riguardante il raddoppio dei posti auto sull’area ex sit che è già disponibile.

Il voler realizzare un centro commerciale all’aperto può essere idea interessante ma deve essere fin d’ora affrontato il tema dei trasporti perchè se si vuole portare gente in centro si deve contemporaneamente e responsabilmente dare una proposta sul come arrivarci in sicurezza altrimenti risulta essere una proposta a metà come spesso abbiamo già visto in passato.