Fra i migliori vini d’Italia 2021 ci sono anche diversi vini trentini

Il Trentino, si sa, è terra che da sempre produce uve di alta qualità e le cantine che sanno come lavorarle al meglio in questa regione di certo non mancano.

È per questo che quando si tengono gare o valutazioni ufficiali su questo genere di prodotti di solito l’etichetta trentina è una presenza costante: di certo risulta esserci qualche spumante Trentodoc, un classico, ma negli ultimi anni ci sono anche diversi ottimi rossi e bianchi.

Anche nella nuova guida Gambero Rosso ci sono sul podio prodotti provenienti dal Trentino, di fatto però la qualità non termina a questi nominativi visto che ci sono anche altre cantine qui che hanno prodotti eccellenti non a caso distribuiti anche nei più rinomati ristoranti dello Stivale da Nord a Sud.

Cantine come le Endrizzi, infatti, sono conosciutissime per produrre alcuni dei migliori vini del territorio trentino

In ogni prodotto si cerca di valorizzare le radici locali, il territorio, i gusti tipici e tutto questo impegno si fa notare poi qualitativamente, anche se oggettivamente il rapporto qualità prezzo dei vini è sempre giusto e corretto.

Come viene valutato un vino? – Un buon vino, si sa, non è solo un vino, ma l’insieme di tanti elementi valutati in modo critico e competente da grandi esperti che ne stimano le caratteristiche estetiche, di gusto e di profumo per dare poi una valutazione completa. Una delle prime cose che definisce un vino è ovviamente il colore: esso può essere rosso, rosato, bianco. Cambia anche la tipologia: fermo, brioso, frizzante, spumante, dolce, secco, liquoroso, passito. Il profumo ed il gusto devono farsi notare suscitando “emozioni” a livello del naso, prima, e del palato poi.

Un esperto stima l’apprezzamento del vino, poi, se è un prodotto da bersi in tempi brevi, nel medio periodo o piuttosto adatto all’invecchiamento. Si pensano gli abbinamenti, lo si osserva muoversi sulle superfici del bicchiere e si fa, infine, una valutazione completa.

I migliori vini del Trentino – I vitigni a bacca bianca più rinomati della regione sono sicuramente il Müller Thurgau, il Riesling, il Gewürztraminer, lo Chardonnay, il Sauvignon, il Pinot bianco, vini che qui crescono al meglio di quanto potrebbero fare altrove per via del clima fresco di montagna. Si tratta, in generale, di vini fruttati dal profumo inebriante dotati di grande versatilità a tavola.

Più strutturati, ma sempre da considerarsi eccellenze trentine sono il Teroldego, il Marzemino, il Lagrein, il Cabernet, il Merlot ormai tipici della regione. Il Teroldego in particolare è il più famoso vino rosso considerato Il vino rosso del Trentino, ormai, utilizzato anche come base per blend e cuvéè. Questo vino è impiegato, per esempio, come anche il Lagrein per produrre il Kretzer e il Moscato Rosa, dei rosati eccellenti ormai molto conosciuti sia in regione che a livello nazionale.

Famoso ormai da tempo, e assaggiandolo non si stenta a capire il motivo, è il Trentidoc frizzante. Particolarmente pregiato quello fatto con Chardonnay e Pinot Nero provenienti dalla Champagne. Si tratta di un vino strutturato e di fascino, uno di quelli che quando si prova si fa certo ricordare e notare sin dal primo assaggio.