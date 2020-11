Burocrazia e disonestà: da 4 anni «prigionieri» nella loro casa a Gazzadina

Sono «prigionieri nella loro casa», non possono vendere l’immobile regolarmente acquistato 4 anni fa perché ad oggi non è ancora stata rilasciata la documentazione che certifica la regolazione degli impianti installati dal costruttore dell’abitazione.

Una labirinto senza fine che una coppia deve ormai sopportare da oltre 4 anni e che appare senza via d’uscita.

L’uomo, residente nell’Alto Garda si lascia convincere dalla sua compagna di Trento, poi diventata sua moglie, ad acquistare un appartamento. Il posto è delizioso e l’appartamento è all’interno di un piccolo contesto condominiale a Gazzadina, sulla soleggiata collina est di Trento.

«Allora ci convinse l’ubicazione e l’estetica dell’edificio – spiega l’uomo – apparentemente tanto curato nei dettagli quanto singolare nella struttura».

All’inizio sembra andare tutto bene. La coppia intraprende la trattativa direttamente con il costruttore che prosegue tranquillamente, così come i lavori degli operai per l’ultimazione delle abitazioni.

Al momento del rogito però i lavori non sono ancora del tutto conclusi. «Ci fidammo delle promesse del costruttore e firmammo dinnanzi alla notaia di fiducia dell’impresario edile – ricorda l’uomo – e cominciammo l’immediato e faticoso trasloco»

Purtroppo la coppia però si accorge subito che nonostante i mesi passino i lavori non vengono mai conclusi, anzi non progrediscono proprio nonostante i ripetuti solleciti fatti sia al costruttore che al geometra/direttore dei lavori.

«Superammo il primo inverno fra numerosi disagi, – ricorda la coppia – senza aver nemmeno la possibilità di trasferire la residenza ed, in quanto non ancora installati, senza poter sfruttare i pannelli solari/fotovoltaici previsti, essendo un immobile in Classe A+ (o, almeno, seppur non attestato, come tale è stato regolarmente pagato)».

Le stagioni però si susseguono, i solleciti ai referenti aumentano – sia da parte della coppia che degli altri inquilini – senza alcun costrutto. Tutto rimane sempre terribilmente bloccato. Le sporadiche risposte ricevute da costruttore sono tanto supponenti quanto sciocche ed inutili

«Non avendo mai riscontro effettivo – aggiunge la coppia – considerando anche la poca conoscenza delle materie specifiche, cerchiamo un’illuminazione recandoci più volte presso gli Uffici preposti del Comune dove scopriamo presto, nostro malgrado, che gli acquirenti hanno ben poche tutele rispetto ai costruttori immobiliari i quali possono tranquillamente abbindolare sia degli sprovveduti clienti come noi, quanto aggirare magari i flebili controlli e le scarse verifiche che ci sembra di aver capito esistono nel settore immobiliare.»

Trascorsi 4 anni, ma a quanto pare per alcuni vicini con lo stesso problema sono molti di più, ad oggi la coppia non è in possesso di alcuna certificazione degli impianti, e non si hanno notizie del fatto che l’immobile sia stato classificato in Classe Energetica A+.

Peraltro i tunnel dei 17 garage non risultano essere in regola con le misure di sicurezza ed antincendio.

La sostanza paradossale è che la coppia è praticamente “prigioniera nella propria casa”: «Anche volendo vendere l’immobile che regolarmente è a tutti gli effetti nostro – continua la coppia – non potremmo farlo in quanto non in possesso della documentazione normativamente prevista. Riflettendo sulla vicenda a mente fredda, però, mestamente, ci verrebbe da pensare, ampliando la visione sulla società nel suo complesso, che siamo stati surclassati dalla dilagante disonestà che, anche nel progredito e mitteleuropeo Trentino, si sta espandendo, così quanto la professionalità ed il senso del dovere; ed il nostro caso immobiliare ne è solo un esempio»

Ma la coppia alla fine della storia non si scoraggia ed allora emergono ottimismo e positività, «Siamo certi di esser stati semplicemente sfortunati ad incappare in una rara combriccola di furfanti, sicuramente un’inutile ed insulsa mela marcia fra mille altre di buone».