Allarme terrorismo a Vienna, attacco alla sinagoga: «7 morti e diversi feriti»

80Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Secondo quanto riportato da media locali, sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cintura esplosiva.

Diversi spari sono stati uditi nella zona, vicino a Schwedenplatz. Secondo le prime informazioni, un agente di polizia di guardia è stato colpito da colpi d’arma da fuoco e si trova ora in pericolo di vita.

Le persone morte sarebbero per il momento 7 e altre sarebbero rimaste ferite durante l’attacco, ma per ora non si hanno ulteriori dettagli. Le forze dell’ordine hanno confermato al Kronen Zeitung un’operazione su vasta scala. Uno dei due presunti terroristi è stato ucciso e l’altro è in fuga. Ci sono sparatorie in varie zone del centro di Vienna. Si tratterebbe di un attacco di un commando formato da più persone.

Tutta la zona è stata isolata ed è interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza. La polizia parla di un attentato terroristico. Nel video lo scontro a fuoco fra i possibili attentatori e la polizia austriaca.

Breaking: There are initial reports of a shooting at a synagogue in Vienna, Austria. Several people have been injured. pic.twitter.com/aHnk8cEaul — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020