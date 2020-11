Il cubo di Rubik compie 40 anni: 450 milioni di pezzi venduti, il gioco di maggior successo di sempre

Sono passati 40 anni esatti da quando un poliedro magico con 6 diversi colori venne ribattezzato “Cubo di Rubik”.

Per la verità i primi esemplari del cubo vennero messi in vendita già nella seconda metà degli anni ‘70, ma fu col nome di Rubik che questo oggetto divenne un culto nei favolosi Ottanta e ne vennero vendute alcune centinaia di milioni di esemplari.

Erno Rubik è il professore di architettura ungherese a cui venne la geniale idea. Inizialmente il suo obiettivo di docente era quello di creare un oggetto in cui si ponesse il problema strutturale di muovere le singole parti di un cubo tridimensionale in modo indipendente. In seguito si rese conto di avere creato un incredibile rompicapo. L’aggiunta di 6 colori rese il cubo molto simile a quello che oggi conosciamo.

Il lancio del Cubo di Rubik fu inizialmente timido, poi nel 1981 questo oggetto divenne di moda e scattò la corsa all’acquisto. Molti lettori ricorderanno come in quegli anni le mode si susseguissero con allegra frenesia, fossero queste un cubo, un vestito o una rock band come i Duran Duran. Ad oggi le statistiche hanno fatto registrare circa 450 milioni di cubi venduti: il gioco di maggior successo di sempre.

Invitiamo i nostri lettori a fare un salto su YouTube o a cliccare sul video del titolo, dove troveranno alcuni incredibili filmati di giocatori che riescono a risolvere il Cubo di Rubik in pochissimi secondi.

Il record mondiale appartiene al giovane cinese Yusheng Du che ha impiegato appena 3 secondi e 47 centesimi per completare il rompicapo. Si tratta di una performance impressionante specie per chi, come lo scrivente, non è mai riuscito a risolvere il cubo.

In fondo il Cubo di Rubik ci ricorda che ognuno nasce con abilità diverse. Il suo creatore ha più volte affermato che per risolvere questo gioco bisogna capire che spesso la via più breve non è una linea retta.

Esistono complicati tutorial che spiegano che chiunque può imparare a risolvere il cubo. Ci fidiamo, pur credendo che il magico poliedro possa essere anche un colorato oggetto di arredamento. Da ammirare sulla credenza con la mente sgombra.