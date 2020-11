Coronavirus: 210 casi positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino

2.759 tamponi analizzati, 3 decessi, 210 nuovi casi positivi al Sars-Cov-2. Sono i dati principali forniti dal rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come, dei contagi riportati oggi, 131 siano associati alla presenza di sintomi per lo più lievi. Rispetto a ieri i contagi sono calati.

Fra i contagi delle ultime 24 ore sono 104 per la precisione i soggetti classificati pauci-sintomatici (sintomi lievissimi) e seguiti a domicilio, 21 invece i pazienti ricoverati in media intensità ai quali si aggiungono 2 ricoverati in alta intensità.

Nel complesso pertanto i pazienti in ospedale sono 161, e se al momento i soggetti in rianimazione rimangono i 9 di cui si è data comunicazione nei giorni scorsi, le autorità sanitarie rimarcano la crescita del numero di chi ha bisogno delle cure ospedaliere, pertanto l’azienda sanitaria rinnova con forza ancora una volta l’invito a mantenere il distanziamento fra persone, a lavarsi frequentemente le mani e ad indossare la mascherina, sopratutto per proteggere gli anziani.

Tra i nuovi positivi figurano per l’appunto 35 over 70, mentre si stanno effettuando accertamenti anche su 32 bambini e ragazzi in età scolare per disporre o meno l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 172.)

Molto alto, come detto, il numero di tamponi che dall’inizio della pandemia toccano, con la cifra di oggi, il totale di 291.762.

Ieri il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ne ha analizzati 1.191; gli altri 1.568 sono stati trattati a San Michele all’Adige.

In Italia ci sono invece 29.907 nuovi casi di coronavirus a fronte di 183.457 tamponi eseguiti (sabato l’aumento dei contagi era stato di 31.758 su 215.886 tamponi). Quindi si verifica anche qui un calo di circa 2.000 casi di contagio rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 208 decessi per un totale da inizio emergenza che sale a 38.826 vittime (mentre il giorno precedente i morti erano stati 297).

La Regione più colpita è la Lombardia con 8.607 nuovi casi.