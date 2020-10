Coronavirus: 390 casi positivi e un decesso in Trentino nelle ultime 24 ore

La crescita esponenziale era prevista ed oggi la cifra dei nuovi casi positivi sfiora il raddoppio rispetto a ieri. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta ora 390 nuovi soggetti contagiati dal virus, 224 dei quali sintomatici

Va detto che 208 persone sono classificate pauci-sintomatiche, (con sintomi lievissimi) ma cresce, seppur di poco, il numero dei ricoveri in ospedale: oggi sono 130 i pazienti di cui, come ieri, 9 in rianimazione.

L’Azienda sanitaria ha comunque già attivato il piano di riorganizzazione degli ospedali per far fronte all’atteso aumento dei casi con sintomi e rinnova con forza la raccomandazione di rispettare la regola del distanziamento, l’igiene delle mani e l’uso della mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantita al 100 per cento la sicurezza, soprattutto nei confronti delle persone anziane.

A questo proposito va evidenziato che del totale dei positivi di oggi ve ne sono 48 con 70 o più anni e che il covid-19 ha conseguenze tragiche soprattutto fra le classi più anziane. Oggi il registro dei decessi aumenta di 1 unità.

Analoga la richiesta di non abbassare la guardia fra i ragazzi: nel report si registrano 51 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare ed è probabile che questo comporterà l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 167).

Continua a rimanere fondamentale l’intensa azione di monitoraggio sostenuta dai sanitari attraverso le tecniche di screening e contact tracing: ieri sono stati analizzati 3.056 tamponi, dei quali 1.884 nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 1.172 dalla Fem. In Italia il numero dei contagi è stabile: sono 31.758 con 297 decessi.

