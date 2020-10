Chiuso il campo sportivo di Sardagna

Il direttivo dell’US Sardagna ha deciso la chiusura al pubblico del campo da calcio della frazione che era abitudinariamente usato anche al di fuori degli orari di allenamento.

Una decisione resa necessaria dall’aggravarsi del contagio Covid che richiede precise contromisure per contrastare la diffusione del virus. Di seguito il comunicato inviato alla comunità di Sardagna dalla locale Unione Sportiva.

“Buongiorno!Il direttivo dell’U.S. Sardagna ASD comunica che con giovedì 29 ottobre il campo sportivo di Sardagna è stato chiuso al pubblico per evitare i continui assembramenti segnalati in questi ultimi giorni in cui purtroppo la curva dei contagi Covid è risalita in maniera preoccupante anche nella nostra provincia. Come tutte le altre strutture sportive, può essere utilizzato solo dalle società’ sportive per allenamenti individuali come da ultimo DPCM e dovranno essere effettuati tutti i controlli richiesti da protocollo ( termo scanner ecc. ) ed essere in possesso della relativa documentazione per ogni giocatore ( allegato B ). Tutto questo a tutela della salute pubblica. C’è solo da augurarsi che questo terribile virus sia debellato il prima possibile. Sportivi saluti!”

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità