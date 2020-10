Antibiotici e ormoni nel cibo che mangiamo: la conferenza a Cles in diretta streaming martedì 3 novembre

Scottante ed attualissimo il tema che riguarda tutti noi, quello trattato nella conferenza che si terrà a Cles martedì 3 novembre ad ore 20,30 riferita agli “Antibiotici e ormoni nel cibi che mangiamo”.

Per capire cosa sono, come vengono assunti inconsapevolmente, e quali rischi nascondono per la nostra salute, due esperti di rilievo: l’educatore alimentare Gianpaolo Usai, molto apprezzato per i suoi precedenti interventi in numerose conferenze tenute a Cles, e la Dott.ssa Cristina Tomasi. Ora come ora è necessario tentare di spezzare questa pericolosa catena alimentare che provoca resistenza agli antibiotici e gravi interferenze endocrine.

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta online sul canale You Tube del Comune di Cles e durante la serata sarà possibile intervenire interagendo, ponendo domande e quesiti ai relatori tramite chat.

Questo evento fa parte del ciclo “Terra, cibo e salute”, organizzato dalla Biblioteca di Cles in collaborazione con il Comune di Cles. A causa delle restrizioni sanitarie dettate dall’epidemia di Covid, le conferenze in calendario per il momento si svolgeranno in diretta streaming sul canale You Tube del Comune di Cles.

Per chi non riuscisse a seguire l’appuntamento in diretta, il video rimane disponibile sulla pagina YouTube.

Info: Biblioteca di Cles

