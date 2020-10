Via libera ai lavori di rifacimento dei ponti in via Val di Roda a San Martino di Castrozza e in località Sabbionade a Tonadico

La Giunta comunale di Primiero San Martino di Castrozza ha approvato nell’ultima seduta i lavori per il rifacimento dei ponti in Val Canali, località Sabbionade e in via val di Roda a San Martino di Castrozza.

Il ponte in legno di attraversamento del rio Fontanelle, situato sulla parte terminale di via Val di Roda a San Martino di Castrozza, è ad oggi in pessimo stato di conservazione.

Per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, il Comune ha quindi deciso di procedere al suo rifacimento. L’opera avrà un costo complessivo di euro 13.664,00 oneri fiscali inclusi.

Pubblicità Pubblicità

Stessa situazione per il ponte in legno di attraversamento del torrente Pradidali in località Sabbionade a Tonadico, da tempo in pessimo stato di conservazione.

In questo caso si rende necessario procedere con urgenza al suo rifacimento con tipologia, materiali e sezioni dei vari elementi che lo compongono uguali a quello attualmente esistente, per un costo complessivo di euro 14.884,00, oneri fiscali inclusi.

Pubblicità Pubblicità