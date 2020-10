I sindaci dell’Alta Valsugana scrivono una lettera ai propri concittadini

I sindaci dell’Alta Valsugana hanno sottoscritto una lettera appello ai propri concittadini con la quale si invita al rispetto delle regole e delle disposizioni in questo momento di recrudescenza del contagio Covid 19.

I sindaci parlano di senso civico, di rispetto per il prossimo nell’applicazione di tutte le indicazioni che dovrebbero contribuire a contenere il contagio.

Non solo mascherina, ma anche igiene delle mani perché dal reciproco aiuto si può arrivare al bene della comunità. Non dimentichiamoci che si avvicina la notte di Halloween che per quest’anno dovrà essere dimenticata.

Pubblicità Pubblicità

«Care Concittadine e cari Concittadini – comincia la lettera dei sindaci dell’Alta Valsugana – ci troviamo purtroppo ancora coinvolti in un’emergenza sanitaria che non accenna ad arrestarsi e che registra casi di positività sostanzialmente in tutto il territorio dell’Alta Valsugana, una situazione che ci costringe a porre molta attenzione al modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

Come Sindaci dell’Alta Valsugana ci permettiamo di ribadire il concetto di non sottovalutare questa situazione di pericolosità che accompagna questo virus. Ricordiamo sempre che se per qualcuno può non essere così problematico superare il contagio, per altri potrebbe invece essere addirittura fatale.

Facciamo dunque appello al senso civico di ognuno in nome del rispetto per la collettività, chiedendo di continuare a rispettare al massimo le regole, le prescrizioni e le indicazioni volte alla riduzione dei rischi di contagio, poiché il principale mezzo per frenare ed arrestare il propagarsi del virus è l’impegno comune di tutti noi.

Pubblicità Pubblicità



Usiamo sempre la mascherina in presenza di altre persone diverse dai nostri conviventi, manteniamo comunque una distanza adeguata e preoccupiamoci sempre di igienizzare accuratamente le mani.

Nel caso di contatto con soggetti positivi o anche solo in dubbio, procedere immediatamente con l’auto isolamento e contattate il vostro medico di base in modo da potergli far valutare la situazione e procedere con il tampone. In attesa dell’esito al tampone continuare a rimanere isolati per la salvaguardia di tutti ed avvisare al più presto tutte le persone con cui siete entrati in contatto negli ultimi tempi in modo che possano a loro volta confrontarsi con il proprio medico. Cerchiamo di prestare la massima attenzione rispettando il distanziamento nel rispetto di tutti anche durante le messe e le commemorazioni dei defunti che si terranno nei prossimi giorni.

Pubblicità Pubblicità

Negli ultimi anni, inoltre, è diventata moda anche nei nostri paesi celebrare la “festa” di Halloween, con i bambini mascherati che suonano alle porte delle case e dei negozi al suono di “dolcetto o scherzetto”. Ci permettiamo, in quest’epoca così drammatica, di evitare assembramenti fra i bambini e i ritrovi anche privati, e ci permettiamo altresì di utilizzare questo tempo per sensibilizzare i nostri bambini dell’epoca che stiamo vivendo senza banalizzare la morte in maniera così mascherata. Naturalmente chiediamo a tutti di agire civilmente e rinunciare in questo periodo ad una convivialità fisica in favore, ci auguriamo, di un Natale più disteso e maggiormente partecipato.

Responsabilità, senso civico, rispetto per se stessi e per gli altri devono essere alla base del nostro vivere quotidiano. Tutti noi Sindaci ricordiamo che un auspicato ritorno definitivo alla socialità e alla convivialità dipende in primo luogo dall’impegno di ognuno di noi.

Grazie di cuore a chi, pur a fronte di qualche piccolo sacrificio sociale, collabora alla lotta per la salvaguardia di tutti, in un cammino certamente ancora incerto e molto accidentato, ma che deve spingerci a guardare il futuro con speranza. Rivolgendo un augurio ai nostri cittadini ammalati di buona e completa guarigione, cogliamo l’occasione per inviare un caro saluto a tutti Voi».

Roberto Oss Emer con tutti i sindaci della Comunità