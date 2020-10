Contromano alla rotatoria dei Martiri di Nassirya, ma stavolta finisce con uno scontro

Ennesimo contromano ieri pomeriggio a Trento, questa volta alla rotonda dei Martiri di Nassiriya in via Brennero.

Stavolta però la manovra da ritiro di patente è terminata con uno scontro, anche se per fortuna lieve.

Un anziano proveniente da via Brennero all’incrocio della rotatoria invece che proseguire per Trento centro, oppure salire sul cavalcavia della ferrovia, direzioni obbligatorie come da segnaletica, ha pensato bene di svoltare a sinistra immettendosi contromano nella rotonda.

Pubblicità Pubblicità

Purtroppo all’altezza del centro Tridente è sopraggiunto un fiorino degli operatori dell’assistenza Tim che non ha potuto fare nulla per evitare la macchina dell’anziano pur tentando disperatamente di sterzare sulla propria sinistra per tentare l’ultima manovra per evitarlo.

L’anziano ha leggermente sbattuto contro il Fiorino ma senza conseguenza alcuna per i due veicoli. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale che hanno sboccato il traffico, messo in sicurezza la rotatoria ed identificano l’anziano. Per lui la patente d’ora in avanti potrebbe essere pura utopia.

Pubblicità Pubblicità