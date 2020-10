Tamponi rapidi: arriva l’ok da parte della Corte dei Conti

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno dato il via libera agli Accordi collettivi di lavoro che prevedono il coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-cov-2 mediante l’esecuzione, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di tamponi antigenici rapidi.

Nelle farmacie del Trentino quindi potranno essere effettuati i test antigenici rapidi, per soggetti sintomatici in particolare di età scolare. I test rapidi sono effettuati in farmacia e in caso di persona sintomatica verrà dato il responso nel giro di un’ora. Nel caso di positività la persona verrà messa in quarantena e sottoposta poi al tampone tradizionale.

Il ministro Speranza alcuni giorni fa aveva dato l’ok alla sperimentazione dei test rapidi e il Trentino è la prima regione a testare questa nuova metodologia.

