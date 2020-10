Spinelli: «la società Autobrennero non prevede licenziamenti, ma ridurrà i dividendi»

Rispondendo a un’interrogazione presentata dal capogruppo di Futura il 18 marzo 2019, nella quale veniva chiesto alla Giunta come intenda intervenire a fronte del rischio, segnalato per la società Autobrennero dallo stesso presidente Olivieri, di perdere 300 posti di lavoro su 1.000, l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli rassicura circa le intenzioni di A22. “Autostrada del Brennero Spa – scrive Spinelli – non prevede di procedere a licenziamenti anche se, a medio termine, la stessa sarà tenuta ad efficientare del 3,91% annuo tutti i costi, così come richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 15 marzo 2019”.

Nell’interrogazione veniva inoltre chiesto se verrà fatta una richiesta di ridurre le tariffe dei pedaggi una delle cause dei possibili tagli al personale e alla manutenzione. L’assessore risponde che “per quanto le tariffe dei pedaggi non risultino in diminuzione, si stima, per il futuro, un decremento dei dividendi”.​

Pubblicità Pubblicità