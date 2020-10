Nuove indicazioni per l’accesso agli uffici comunali di Denno e di Ton

Al fine di contenere il contagio da Covid-19, l’accesso agli uffici comunali di Denno e di Ton è consentito solo su appuntamento.

Per richiedere un colloquio a Denno bisogna inviare un’e-mail o chiamare il numero 0461.655523 interno 1 per il Servizio demografico (anagrafe@comune.denno.tn.it), interno 2 per il Servizio tecnico (tecnico@comune.denno.tn.it), interno 3 per il Servizio tributi (tributi@comune.denno.tn.it), interno 4 per il Servizio finanziario (ragioneria@comune.denno.tn.it), interno 5 per il Servizio segreteria (segreteria@comune.denno.tn.it), interno 6 per il Segretario comunale (segretario@comune.denno.tn.it).

Per contattare la biblioteca, invece, è possibile chiamare il numero 0461.655522 o inviare un’e-mail all’indirizzo denno@biblio.infotn.it

Come detto, anche a Ton è necessario fissare un appuntamento per accedere agli uffici comunali chiamando il numero 0461.657813 interno 1 per il Servizio segreteria e protocollo, interno 2 per il Servizio edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici e cantiere comunale, interno 3 per i Servizi demografici (anagrafe, cimiteri), interno 4 per i Servizi finanziari e interno 5 per il Servizio tributi (Imis, acquedotto).

