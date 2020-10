Lavori conclusi in piazza Santa Barbara a Campodenno: anche la struttura che ospiterà gli ambulatori è stata terminata

Lavori conclusi in piazza Santa Barbara: anche la struttura destinata agli ambulatori medici a Campodenno è stata terminata. E così la riqualificazione del cuore del paese è praticamente completa.

L’edificio, costato oltre 350 mila euro finanziati all’85% dalla Provincia sul Fondo di Riserva, è pronto dunque a ospitare gli ambulatori medici, che potranno finalmente godere di spazi moderni, funzionali e facilmente raggiungibili.

La vecchia sede a “Casa Capetani” risultava non adeguata per la mancanza di parcheggi e perché per arrivarci bisognava percorrere una stradina stretta, priva di marciapiede e in forte pendenza. Non proprio l’ideale per chi è malato o deve raggiungere lo studio medico magari in carrozzina o con le stampelle.

Ora gli studi medici saranno comodi e sicuri, privi di barriere architettoniche e con un ampio parcheggio adiacente.

Ma la struttura, all’avanguardia dal punto di vista energetico grazie ai pannelli solari e alla pompa di calore, accoglierà anche il punto farmaceutico.

Oltre ai due ambulatori medici con sala d’attesa comune all’ingresso, ai servizi igienici e al ripostiglio, uno spazio sarà infatti riservato alla farmacia.

Il sindaco Daniele Biada esprime tutta la sua soddisfazione per la conclusione di un intervento che riqualifica l’intero centro storico del paese. «Con la conclusione dei lavori per la costruzione della struttura che ospiterà gli ambulatori e il punto farmaceutico – commenta Biada – abbiamo portato a termine un’opera che cambia volto al centro di Campodenno. I servizi medici e farmaceutici si troveranno così in un edificio classe A e in punto strategico, facilmente raggiungibile anche in auto, visto che lo spazio di parcheggio antistante sarà riservato a chi ne usufruisce. Ora vedremo se cambiare anche denominazione alla piazza, intitolandola magari a un personaggio nobile che ha scritto pagine importanti della storia di Campodenno».