Contromanifestazione vittime delle Foibe del 2018: dieci anarchici condannati ad un anno di reclusione per porto abusivo di armi

Il 9 febbraio 2018 un gruppo di anarchici aveva organizzato una contromanifestazione in risposta a quella organizzata da Casapound per la commemorazione delle vittime delle foibe. (qui articolo)

Come sempre nei giorni precedenti la targa posizionata in largo Pigarelli era stata oggetto di vandalismi, oltraggio e di furti da parte dei soliti «ignoti»

Gli anarchici avevano partecipato organizzando una contro manifestazione controllata dagli uomini della Polizia di Stato.

Il gruppetto degli anarchici e dei centri sociali trentini erano partiti, muniti di bastoni ed altro materiale atto ad offendere, dalla facoltà di Sociologia ed era passata per il centro danneggiando alcune vetrine di negozi e lasciando dietro di se le solite scritte contro le forze dell’ordine e lo Stato. Per questi danneggiamenti per loro è in arrivo un nuovo procedimento penale.

La Polizia e i carabinieri in tenuta anti sommossa avevano tenuto a bada una quarantina di persone, fra cui gli anarchici e il comitato studentesco antagonista, all’altezza di piazza Venezia.

I militari avevano cercato di evitare lo scontro con i militanti di Casapound, presenti in largo Pigarelli. Gli anarchici urlavano «Uccidere un fascista non è un reato», infastidendo la celebrazione anche con un laser e accusando la Questura di essere «complice della solennità rovinata dai sub-umani contro la patria»

Alla fine della manifestazione erano stati identificati una decina di «esaltati» che erano stati denunciati. Gli anarchici erano già stati oggetto di un decreto penale emesso dal Tribunale di Trento per i fatti successi quella sera con relativa sanzione di 7.500 a testa. Ma l’avvocato si era opposto, da qui il dibattimento e il processo.

Il pubblico ministero durante il dibattimento ha chiesto un anno di reclusione e 3 mila euro di ammenda per porto abusivo di armi per tutti gli anarchici. L’avvocato difensore Giampiero Mattei ha invece contestato il pubblico ministero sul fatto che i bastoni erano in realtà aste di bandiere e non avevano nulla a che fare con le armi.

Il giudice ha condannato dieci anarchici anche al pagamento di 2 mila euro di ammenda e uno di loro è stato assolto in quanto il bastone che aveva in mano era in realtà una stampella utilizzata per evitare problemi di deambulazione.