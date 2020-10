Circoscrizione Mattarello: fumata nera, no a Nicolli alla vicepresidenza

La circoscrizione di Mattarello non è ancora riuscita ad eleggere la presidenza. Il nodo è legato alla vicepresidenza che di fatto completerebbe i vertici circoscrizionali, dando poi la possibilità di votare l’Ufficio di Presidenza e quindi in altra seduta, le commissioni.

L’altra sera il presidente Fabrizio Dalprà ( Noi per Mattarello) aveva proposto come vice Alessandro Nicolli in base al maggior numero di preferenza.

In aula però il gradimento non è stato lo stesso infatti Nicolli ha ottenuto solo 5 voti (4 di Noi per Mattarello ed 1 di Rinascimento), ma sono state 6 le schede bianche (3 del PD, 2 della Lega e 1 di Fratelli d’Italia.

Nell’ambito della seduta consiliare non sono state presentate proposte alternative e così tutto è stato rimandato al prossimo consiglio. In apertura dei lavori, il consigliere anziano Livio Avi (Noi per Mattarello) ha ufficializzato la surroga di due consiglieri: per il PD Luca Lafornara ha preso il posto di Filomena Minella Chilà che ha optato per il seggio in consiglio comunale ed altrettanto ha fatto Vittorio Bridi ( Lega) che è stato sostituito da Mario Bianco.

Il nuovo consiglio circoscrizionale risulta composto da: Alessandro Nicolli, Fabrizio Dalprà, Augusto Baldo e Livio Avi per Noi per Mattarello. Lorena Bridi, Matteo Piccolotto e Luca Lafornara per il PD. Renata Triches e e Mario Bianco per la Lega. Andrea Ferrari per Rinascimento e Paolo capuano per Fratelli d’Italia.

La fumata nera è unicamente da attribuire al PD che con tre consiglieri non transige e vuole ad ogni costo la vicepresidenza. Mentre l’intenzione del resto del consiglio sarebbe quella di dare a Valsorda un ruolo di rappresentanza eleggendo Ferrari ( Rinascimento). Sono aperti i tavoli di mediazione.

