Ipotesi Maurizio Fugatti nella nuova segreteria della lega nazionale

Maurizio Fugatti andrà a far parte della nuova segreteria politica di Matteo Salvini. L’ipotesi è stata lanciata dal Corriere della Sera.

Della nuova segreteria farebbero parte anche Raffaele Volpi, presidente del Copasir, i vice segretari Andrea Crippa, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e i capigruppo al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari e Marco Campomenosi.

Quindi il capo segreteria Andrea Paganella e il responsabile della comunicazione Luca Morisi, il segretario amministrativo Giulio Centemero e il capo di Lega giovani Luca Toccalini.

Quindi tutti i governatori leghisti : Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Donatella Tesei e Luca Zaia, con Roberto Calderoli responsabile dell’organizzazione affiancato da Alessandro Panza al tesseramento.

Quindi i rappresentanti locali: il sindaco di Chiuduno (Bergamo) Stefano Locatelli, responsabile Enti locali, affiancato dal pugliese Nuccio Altieri al Sud e dalla ex candidata governatrice della Toscana Susanna Ceccardi che si occuperà del centro Italia”. Poi Lucia Borgonzoni responsabile del dipartimento Cultura, insieme al deputato Guido Guidesi e ai responsabili di economia e lavoro, Alberto Bagnai e Claudio Durigon, mentre la giustizia è affidata a Giulia Bongiorno, con l’Università ad Aurelio Tommasetti.

Infine i sindaci: Mario Conte da Treviso, Alessandro Canelli da Novara, Alan Fabbri da Ferrara, Ernesto Tedesco da Civitavecchia, Michele Conti da Pisa.

Per ultimo citiamo quella che sarà le vera sorpresa della nuova segreteria: Fabio Cantarella giovane assessore del Comune di Catania, terra di frontiera per il Carroccio, ma fondamentale per un partito che con Salvini ha superato il limite territoriale del Nord per diventare a tutti gli effetti un partito di valenza nazionale.

Il governatore Maurizio Fugatti inizia la sua carriera politica entrando in Consiglio comunale ad Avio per poi diventare segretario regionale della Lega Nord in Trentino nel 2005. Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste della Lega Nord nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. Alle elezioni politiche del 2008 viene rieletto deputato.

Viene quindi eletto Consigliere provinciale nel 2013, carica che manterrà sino al 10 aprile 2018, quando si dimetterà per via della rielezione alla Camera. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto deputato per il centro-destra nel collegio uninominale di Pergine Valsugana con il 44,56% delle preferenze. Il 13 giugno, diventa Sottosegretario alla Salute nel Governo Conte I di Movimento 5 Stelle e Lega.

Viene eletto presidente della provincia autonoma di Trento il 22 ottobre 2018 con il 46,73% dei voti: è il primo presidente trentino di centro-destra dal dopoguerra. Maurizio Fugatti prese in mano la lega trentina dopo lo scandalo dei diamanti dell’era Bossi quando il movimento era arrivato al suo minimo storico (4%). Durante la sua segreteria alla lega ha portato il movimento a raggiungere il 27% ed a diventare il primo partito in Trentino.