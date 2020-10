A Palazzo Geremia gli studenti vincitori di Mad for Science

Il sindaco Franco Ianeselli e l’assessora Elisabetta Bozzarelli hanno incontrato a palazzo Geremia gli studenti della classe 5N del liceo scientifico Leonardo da Vinci che si sono aggiudicati il secondo premio alla quarta edizione del concorso nazionale Mad for Science.

Andrea Farinaro, Elena Betti, Giacomo Farina, Martina Santarelli e Leonardo Largher, guidati dal professor Claudio Gambaretto e con la collaborazione della dottoressa Ana Rodriguez Prieto della Wonder Gene di Trento, hanno conquistato l’importante riconoscimento grazie ad un progetto che analizza dal punto di vista molecolare le relazioni tra i microrganismi del suolo e le piante di mirtillo in coltivazioni biologiche, intensive e spontanee.

Nell’esprimere l’orgoglio, a nome della città, per il brillante risultato raggiunto, il sindaco ha ricordato come le risorse di Next Generation, varate dalla Commissione europea, rappresentano un prestito da parte delle nuove generazioni e “impegnano gli amministratori ad utilizzarle in maniera intelligente, in un’ottica verde, della sostenibilità, della digitalizzazione e della conoscenza, guardando oltre i problemi legati all’emergenza di questi giorni e creando le condizioni migliori per far crescere i giovani talenti come i vostri.”

