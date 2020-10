Coronavirus: 113 casi positivi e 1 decesso nelle ultime 24 ore in Trentino

Salgono di altri 113 unità i casi positivi al virus Sars-Cov-2 in Trentino. Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel consueto bollettino giornaliero.

I sintomatici sono 56 e, più in generale, nel totale odierno si contano anche 4 minorenni (3 dei quali hanno un’età compresa tra 6 e 15 anni).

Ma le raccomandazioni maggiori vanno come sempre indirizzate al mondo degli anziani e a tutti quelli che vi interagiscono, tenuto conto che sono ben 40 i soggetti positivi che hanno più di 70 anni, di questi oltre la metà sono ospiti delle RSA: le autorità sanitarie rinnovano quindi l’appello a mantenere il distanziamento e ad osservare le misure igieniche a protezione delle categorie più deboli.

Pubblicità Pubblicità

Anche oggi purtroppo si registra 1 decesso e salgono anche i ricoveri: i pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere sono 86, di cui 5 ricoverati in rianimazione.

Molto alta come sempre l’attenzione nei confronti della scuola: si sono registrati altri 6 casi di bambini e ragazzi in età scolare e le indagini in corso diranno se sarà necessario procedere con l’isolamento delle rispettive classi: ieri le classi in quarantena erano 131. (+9 rispetto a ieri)

I tamponi analizzati durante la domenica sono stati 983, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Pubblicità Pubblicità



È stato riscontrato un focolaio di 20 casi presso la Apsp di Malè. Gli operatori delle RSA positivi al coronavirus sono per il momento 18 sparpagliati in varie strutture.

Secondo i dati del Ministero della Salute sono stati registrati in Italia 17.012 (ieri erano 21.273) contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore su su 124.686 tamponi effettuati.

141 sono i decessi decessi a causa del coronavirus, mentre sono 76 in più rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva ( ieri erano stati 80)

In Campania sono stati registrati 1.981 nuovi casi (meno 611 rispetto a ieri), in Emilia-Romagna, 1.146 nuovi casi e in Lombardia, 3.570 positivi e 17 vittime.