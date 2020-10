Consumare meno e meglio per risparmiare in bolletta e far bene all’ambiente

L’energia elettrica è una componente fondamentale della vita di tutti i giorni: dall’illuminazione, agli elettrodomestici, al digitale, alimenta il nostro stile di vita.

Ha però un costo, sia economico sia ambientale: oltre alla bolletta infatti, bisogna tenere conto delle emissioni generate da fonti fossili quali carbone e petrolio.

Ognuno di noi però può adottare accorgimenti che, senza imporre rinunce, consentano di ridurre i consumi e l’impatto ambientale: evitare gli sprechi e scegliere offerte di energia elettrica green. In un colpo solo, si combatte il cambiamento climatico e si mantiene a bada il portafoglio.

Pubblicità Pubblicità

È fondamentale, in primo luogo, spegnere le luci quando si lascia una stanza o quando la luce del giorno è sufficiente a garantire una buona illuminazione.

Passando agli elettrodomestici, quando non li si utilizza, sarebbe meglio non solo spegnerli, ma staccare le spine dalle prese elettriche o spegnere le ciabatte, servendosi a questo scopo dei modelli con interruttore.

Se si utilizzano i sistemi di condizionamento anche per riscaldare, ora che le temperature si stanno abbassando, si dovrebbe conservare il calore generato per ridurre i tempi di utilizzo del sistema: per cominciare, si possono tenere porte e finestre chiuse, magari sostituendo gli infissi più vecchi con modelli più isolanti, e mantenere così una temperatura costante per ridurre lo sforzo del condizionatore.

Pubblicità Pubblicità



Per chi ha una cucina elettrica, è utile anche ricordarsi di tenere i coperchi delle pentole chiusi in cottura o quando si porta l’acqua a ebollizione, dato che si impiega meno tempo, e dunque energia, per raggiungere il risultato desiderato.

Se questi sono i trucchi per consumare meno e meglio, per dotarsi di energia da fonti rinnovabili arriva in aiuto E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, che nelle sue offerte energia elettrica propone E.ON LuceClick Verde, prodotta al 100% da fonti rinnovabili e che permette anche di sostenere il progetto Energy4Blue, per la tutela dei nostri mari.