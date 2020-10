Andrea De Bertoldi attacca Lucia Coppola: «Sinistra prima responsabile di atteggiamenti assistenzialistici e codardi»

I capigruppo dei movimenti politici oggi si sono espressi – rebus sic stantibus – per lavorare in aula in presenza fisica. Tutti d’accordo insomma eccetto Lucia Coppola.

L’argomentazione addotta dalla Coppola è però errata, la consigliera infatti cita il Dpcm governativo del 18 ottobre che però non vieta affatto che l’assemblea legislativa lavori in presenza fisica, avendo fatto riferimento invece al differente concetto di “riunioni”.

A smentire la stessa Coppola interviene anche il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che spiega: «per chiarezza interpretativa, ho subito consultato il Presidente dell’Assemblea dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e da lui ho avuto riscontro che le sedute consiliari possono proseguire in modo ordinario, naturalmente con tutte le necessarie precauzioni sanitarie. Dello stesso tenore è una nota dell’Anci, che riconosce appunto alle sedute degli organi elettivi una disciplina autonoma e peculiare. Coppola sa che la nostra aula – peraltro di proprietà della Regione e non del Consiglio provinciale – concede spazi ben superiori a quelli minimi previsti. Stiamo applicando con massimo rigore le regole della mascherina sul volto, della sanificazione delle mani, del distanziamento personale, del ricambio d’aria in sala».

Kaswalder si è auspicato che la consigliera Coppola apprezzi lo sforzo del Consiglio provinciale di continuare a garantire efficienza e condivisione con tutti i cittadini lavoratori della difficile contingenza. «Ma se i suoi timori fossero insostenibili – ha dichiarato laconicamente il presiedente del consiglio – la invito a stare a casa, la sua assenza sarà considerata giustificata.»

Meno diplomatico invece il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi che è intervenuto attraverso un comunicato molto forte: «La Consigliera Provinciale trentina del Pd Lucia Coppola attacca la Maggioranza di Centrodestra per il fatto che i lavori consiliari continuino in presenza, mettendo a rischio, a suo dire, l’incolumità dei consiglieri. Mentre scrivo sto andando a Roma per partecipare regolarmente ai lavori parlamentari in presenza, come peraltro ho fatto orgogliosamente senza soluzione di continuità per tutto il periodo di lockdown. Ritengo infatti doveroso che noi Politici, come gli operatori sanitari, le forze dell’ordine o le cassiere dei supermercati, dimostriamo ai nostri concittadini che la pandemia si può e si deve affrontare sul posto di lavoro, sia pure con le adeguate misure di sicurezza.

Ma purtroppo, una volta di più, si conferma che la Sinistra è la prima responsabile di un atteggiamento assistenzialista e codardo, insito nei sussidi e nella promozione progressiva dello Smart Working, che sta affossando ulteriormente la produttività della Pubblica Amministrazione, come peraltro è stato più volte ribadito dall’esimio professor Sabino Cassese. Ciò a tutto discapito del funzionamento del ciclo economico produttivo e quindi dell’interesse nazionale. E’ troppo facile nascondersi di fronte ai problemi, ma soprattutto tale atteggiamento è prodromo alle sconfitte piuttosto che alla ripresa, di cui tanto avremmo bisogno nel nostro Trentino come in tutto il Paese.» Cosi il senatore di Trento Andrea de Bertoldi (Fdi), a commento delle parole della Consigliera Pd Lucia Coppola

