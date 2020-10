Luca Paolaz Nicolussi nominato referente del gruppo giovani della lega di Trento

E’ Luca Paolaz Nicolussi il nuovo referente cittadino del gruppo giovani della Lega.

Un incarico che premia l’impegno del giovane imprenditore (classe 1995) originario di Luserna che dopo anni di militanza ha debuttato alle recenti elezioni comunali ottenendo il maggior numero di preferenze tra i candidati per il consiglio di circoscrizione ( il primo in realtà sarebbe stato Devid Moranduzzo che però si è dimesso).

Luca Paolaz Nicolussi non sarà solo coordinatore del numeroso gruppo di giovani leghisti, ma trasformerà le loro idee in documenti che saranno consegnati ai consiglieri comunali per essere portati in discussione in aula.

Pubblicità Pubblicità

Tra i temi d’affrontare quello del lavoro giovanile che in sostanza non c’è, il mondo universitario nel suo insieme e poi la movida per la quale si pensa ad un’area divertimento che non arrechi disturbo ai residenti. “Quando torneremo alla normalità- ha detto Luca Paolaz Nicolussi – saremo nuovamente sul territorio non solo con i gazebo, ma anche con convegni, incontri e discussioni aperte”.

Alla presentazione del nuovo referente erano presenti il segretario Giovani Luca Leonardelli, il consigliere comunale Daniele Demattè e quello provinciale Devid Moranduzzo.

Pubblicità Pubblicità