Ieri 24 ottobre l’inizio della battaglia che portò il Trentino a diventare italiano

Fu il 24 ottobre del 1918, questo giorno 102 anni fa, che scoppiò la battaglia di Vittorio Veneto, la quale sarebbe durata fino al 4 novembre e si sarebbe conclusa con la vittoria italiana e l’entrata di questo esercito all’interno delle mura di Trento.

La battaglia è fondamentale perchè è stata l’ultimo scontro fra Italia e l’Impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. All’inizio della guerra, viene ricordata per l’offensiva dell’impero sul fiume Piave e sul Grappa che era fallita.

L’offensiva austro-ungarica era fallita ed aveva provocato un grande indebolimento nell’esercito imperiale che poi non avrebbe più retto alle offensive degli alleati; l’impero sarebbe poi retrocesso fino a Trento e Trieste lasciando territorio agli avversari fino alla firma dell’armistizio.

A quella battaglia noi trentini dobbiamo la nostra identità italiana perché grazie ad essa l’Italia e gli alleati hanno vinto la guerra e nel 1919 il Trentino- Alto Adige, con il trattato di Saint-Germain-en-Laye, diventava ufficialmente parte dell’Italia.

Per quanto però l’esercito italiano sia considerato in maniera eroica durante quella battaglia nella quale anche il Piave non lasciava passare lo straniero, c è da considerare che più che il fiume, dalla parte italiana era la superiorità numerica e militare.

I soldati italiani erano in effetti 1.100000 contro gli 800.000 austriaci, per non parlare della superiorità degli armamenti; gli austriaci avevano 7000 cannoni mentre gli italiani, supportati da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ne avevano 10.000 con 600 aerei.

Non si può dunque dire che la battaglia fu ad armi pari, ma nonostante ciò la vittoria è stata italiana ed oggi si ricorda l’inizio di quello scontro che portò il Trentino a diventare italiano.