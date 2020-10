Nel giorno del centenario della nascita di Gianni Rodari la biblioteca di Denno apre la propria pagina Facebook

Ormai da diversi mesi la biblioteca comunale di Denno, che in questi anni si è proposta come un luogo d’incontro e di socialità per le famiglie, per gli scolari e per tutta la comunità, è costretta a offrire ai suoi utenti un servizio ridotto al minimo, limitato al solo prestito di libri.

Per questo, per mantenersi in contatto con i lettori e con la comunità, la biblioteca ha deciso di aprire una propria pagina Facebook.

Lo ha voluto fare in una giornata particolare, il 23 ottobre 2020, in cui ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari (23 ottobre 1920 – 14 aprile 1980), uno dei più grandi pedagogisti, scrittori, e narratori italiani per bambini e ragazzi.

Il primo post pubblicato sulla nuova pagina social della biblioteca è dedicato proprio a Gianni Rodari e a una delle sue celebri frasi: «Vorrei che tutto leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo».

