Maria Camilla Giuliani riconfermata presidente della circoscrizione di Ravina

Riconferma per Maria Camilla Giuliani (Insieme per Ravina) alla presidenza della Circoscrizione di Ravina ed anche per il vice Fabio Lazzeri ( PD-PSI).

Si ricompone così la coppia che fino a due anni fa era stata alla guida della circoscrizione, rotta dalle dimissioni di Lazzeri nel 2018 mosse dalla mancata staffetta nel ruolo di di vicepresidente.

Dimissioni di fatto inutili in quanto non ci fu nessun subentro e la carica restò vacante per un biennio. Il nuovo consiglio circoscrizionale risulta composto da Camilla Giuliani, Alberto Geri, Barbara Giuliani, Alessandro Mosna e Anna Viganò di Insieme per Ravina e Romagnano.

Fabio Lazzeri, Davide Iori e Daniele Michelini ( PD-PSI), Francesco Dellagiacoma ( Fratelli d’Italia). Per quanto riguarda i rappresentanti della Lega sono state approvate le dimissioni di Bruna Giuliani e Daniele Demattè che hanno optato per il consiglio comunale che hanno lasciato il posto a Claudio Buffa e Lorenzo Lorandi.

Entrano a far parte del Consiglio di Presidenza Alessandro Mosna per la maggioranza e Francesco Dellagiacoma per la minoranza. Alla seduta ha preso parte anche l’assessore al bilancio, tributi, patrimonio, coesione e servizi territoriali e progetti europei.

