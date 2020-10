Coronavirus: continua la sperimentazione sul nuovo spray a base di composti naturali

Nel corso delle ultime settimane, si è dibattuto molto, a mezzo stampa e in tv, su uno spray orale a base di alfa-ciclodestrine e idrossitirosolo (un polifenolo dell’ulivo)

Ne avevamo parlato, tra i primi, su questo giornale, con cauto ottimismo e realismo . Si ricordava, in quell’occasione, l’esistenza di studi avviati e di studi da completare: ebbene, proprio in questi giorni sono stati pubblicati ulteriori lavori scientifici a cura di EBTNA LAB (che fa parte di MAGI GROUP, i cui laboratori hanno sede in Rovereto, Bolzano e San Felice del Benaco).

La questione è semplice: l’utilizzo delle molecole, che non sono un farmaco ma un composto naturale, non si propone di essere un sostitutivo del vaccino o delle misure di distanziamento e contenimento che sono state e che verranno prese: lo scopo semmai è un altro, ossia quello di ridurre il rischio di contrarre l’infezione che dipende dal Sars-Cov2, il virus pandemico in grado di mettere in ginocchio l’intero pianeta.

Un composto, insomma, che funga da mezzo complementare per la difesa complessiva dal Covid-19.

Ma qual è lo stato delle ricerche? “Gli ultimi studi – recita un comunicato stampa che ci è stato inoltrato – sono stati pubblicati proprio durante questa settimana. In particolare, il gruppo di EBTNA lab, in collaborazione con il prof. Gaimpietro Farronato dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e con il prof. Mahmut Çerkez Ergören della Near East University di Cipro, ha condotto uno studio bioinformatico in cui si è visto come l’azione combinata di alfa-ciclodestrine e idrossitirosolo interagisca con la proteina Spike del coronavirus e con il recettore ACE2 localizzato nei lipid-raft”. Sempre per lo stesso studio sono stati arruolati 50 volontari ciprioti negativi al coronavirus. I 50 volontari non sono diventati positivi in 15 giorni per SARS-CoV-2, dopo la somministrazione del composto per due settimane, nonostante fossero a maggior rischio di infezione rispetto alla popolazione generale”.

Ma non è tutto. Arriva infatti una specificazione, per cui l’azienda non cela affatto la soddisfazione provata. Nella coorte di sei pazienti ciprioti positivi, a due pazienti è stato somministrato lo spray.

Questi due sono diventati negativi dopo cinque giorni. I restanti pazienti non trattati, invece, sono diventati negativi dopo dieci giorni. Il gruppo, per una questione statistica legata alle probabilità, si sarebbe aspettata almeno un paziente positivo dopo la sperimentazione, ma questo dato non è stato riscontrato. (qui articolo)

Vale la pena sottolineare altri due dati: gli studi continueranno, ma intanto il dottor Matteo Bertelli, responsabile ultimo del progetto, è stato di recente premiato dalla Società europea di biotecnologie che ha ritenuto il suo prodotto – questo composto naturale – il migliore tra quelli ideati in questa complessa fase pandemica.