Continua il degrado del parcheggio di via Giusti: il video ironico in dialetto noneso

Servono pezzi di ricambio gratuiti anche per macchine recenti? Non c’è problema basta andare al parcheggio delle ex Aziende Agrarie che confina con Maso Ginocchio e c’è solo l’imbarazzo della scelta tra BMW, Fiat Punto ed altre marche e modelli.

Il video girato da C.M. ieri notte col commento in dialetto noneso è a dir poco spassoso ed è anche un chiaro invito al sindaco Ianeselli di fare in modo di portare via i troppi rottami.

Sono macchine vandalizzate, probabilmente rubate o abbandonate perché prive di assicurazione o revisione che si sono trasformate in giacigli per disperati, buoni nelle giornate di pioggia.

Una situazione già più volte denunciata dal nostro giornale negli ultimi anni ed anche dal consigliere comunale Daniele Demattè, ma per la quale nulla hanno fatto le precedenti amministrazioni comunali. Del resto è una situazione che purtroppo si ripete spesso.

Si tratta di proprietà privata anche se di fatto ad uso pubblico e quindi l’intervento in sostituzione di quello del proprietario, può essere solo per motivi eccezionali.

C.M. lo chiede al neo sindaco Ianeselli, vedremo cosa succederà. Il degrado lo si combatte anche eliminando quelle che si potrebbero definire zone di degrado passivo e quella del parcheggio di Via Giusti senza dubbio lo è.

A Trento peraltro c’è un caso limite in via Moggioli presso il quartiere di Cristo Re dove sono parcheggiate delle auto «carcassa» prive di assicurazione, di revisione e impossibilitate a circolare da oltre 15 anni. Le proteste dei residenti sono state tante come le chiamate alla polizia locale per far sgomberare i parcheggi ma la risposta è sempre quella: «Sulla proprietà privata non possiamo intervenire»