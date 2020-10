Mezzolombardo, Giorgio Devigili propone di istituire una Ztl in Corso Mazzini

«Il centro storico di un comune è quella parte del territorio avente palazzi e agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Costituisce la testimonianza concreta della complessità culturale, delle stratificazioni insediative e dei cambiamenti sociali, economici e politico-istituzionali che lì si sono prodotti e sedimentati. I centri storici hanno qualità diverse, ma sono tutti densi di tracce del passato, della storia dei luoghi, delle vite degli uomini e delle comunità che in essi vivono o hanno vissuto e che è necessario conservare.

Pensate al nostro centro storico, alla bellezza dei suoi palazzi di alto valore architettonico e in particolare a Corso Mazzini che nella prima parte è chiamata il “Liston”. Un corso storico che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso le immagini di vecchie cartoline raccolte con dedizione dai concittadini Sergio Polo, Mariano Concin e Gianfranco Franzoi e nelle tele di pittori come quelle di Giuseppe Angelico Dalla Brida e il suo bellissimo quadro intitolato “Il gioco del bracciale” (1905)».

Nasce da queste premesse l’iniziativa del consigliere indipendente di Mezzolombardo Giorgio Devigili, che nei giorni scorsi ha presentato una mozione con la proposta di realizzare una Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel cuore di Mezzolombardo, consentendo l’accesso solamente ai veicoli autorizzati.

Secondo Devigili, infatti, per valorizzare a pieno il centro storico non sono sufficienti la manutenzione attenta dei palazzi e delle componenti artistiche, ma occorre anche una profonda rivisitazione della mobilità urbana.

«Le Ztl sono presenti in una miriade di comuni, grandi e piccoli, da nord a sud – scrive il consigliere –. Alcuni esempi a noi vicini: Mezzocorona, Cles, Malé, Trento e tantissimi altri Comuni del Trentino. È acclarato che la Ztl migliora la qualità della vita, la sicurezza, aumenta il valore patrimoniale e accresce l’attrattività commerciale. Non solo. Più salute, con minor inquinamento atmosferico e maggior attività motoria, più verde e arredi urbani, incremento della disponibilità di spazi per pedoni e ciclisti, di aggregazione e socializzazione tra cittadini».

Per la realizzazione della Ztl, secondo Devigili, sono necessari alcuni interventi: prima di tutto occorre effettuare una verifica puntuale delle necessità di parcheggi a servizio del centro storico, sia per i residenti che per le attività commerciali e terziarie, poi è indispensabile avviare un percorso partecipato di confronto allo scopo di introdurre soluzioni condivise e sostenibili per chi vive e lavora in centro, infine bisogna tutelare i residenti con l’ingresso dei mezzi privati e di trasporto mediante sistemi automatizzati.

Il consigliere indipendente ha quindi chiesto al sindaco Girardi e alla giunta di effettuare uno studio di fattibilità sulla realizzazione della Ztl in corso Mazzini (Liston), allargandolo alla riqualificazione dell’assetto urbano generale e alla previsione di politiche di sostegno delle attività commerciali locali.