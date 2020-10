Gianna Frizzera nominata presidente della circoscrizione di Gardolo

Per il consiglio di circoscrizione di Gardolo la novità è alla vicepresidenza dove è stato eletto Woezo Kuzdo Parkoo (PD) originario del Togo, ma residente a Trento da 14 anni.

Cattolico praticante, fa parte sia della banda che del coro ed è la conferma di come Gardolo sia ormai diventato il sobborgo più multiculturale della città.

Alla presidenza è stata eletta Gianna Frizzera (foto) della lista Insieme per Gardolo che avendo raccolto 10 voti, ne ha intercettati due dal centrodestra che ha ottenuto solo il rappresentante di diritto nell’Ufficio di Presidenza con Lorenza Franceschini della Lega che sarà affiancata da Sara Rizzi del PD.

Anche in questo caso è arrivata la protesta della Lega che attraverso il proprio consigliere Luca Nicolussi Paolaz ha sottolineato come il 27% dei residenti che hanno votato Lega, restino di fatto senza un rappresentante al vertice della circoscrizione: “Potevamo scegliere tra il disonore dell’accettare poltrone proposte dal centrosinistra o rimanere fedeli al mandato ricevuto e non mediare per avere cariche all’interno della circoscrizione: abbiamo scelto quest’ultima ipotesi e lo facciamo accettando senza problemi le conseguenze.”

Il consiglio circoscrizionale obbligatoriamente convocato in presenza per via delle votazioni segrete, è stato convocato al Teatro Gigi Cona, registrando l’esaurimento di tutti i posti disponibili.

