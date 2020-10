Coronavirus: 207 contagi in Trentino nelle ultime 24 ore

Era atteso un nuovo incremento dei casi da Covid -19 ed èpuntualmente è arrivata la conferma. Oggi dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari i contagi sono 207 senza nessun decesso. Nelle RSA non viene registrato nessun contagio.

Ci sono poi 68 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Le classi in quarantena salgono a 111. Record di tamponi effettuati oggi: 3017.

Nuovo record di contagi oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.143 contagi (ieri erano 16.079 contagi) I morti 91 (ieri 136). 182 mila i tamponi effettuati (record)

Pubblicità Pubblicità

In Campania 2.280 casi in un solo giorno, oltre 5 mila in Lombardia e quasi 1,4 mila in Lazio. Il Governatore De Luca chiede il lockdown al governo: “Non voglio vedere le file di bare”. Appello di 100 scienziati a Mattarella: “Misure drastiche tra due-tre giorni o ci saranno centinaia di morti”.

Prima notte di coprifuoco in Lombardia e da stasera la misura scatta anche in Campania con relativo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Coprifuoco anche nel Lazio e in Calabria. Disordini a Napoli per il coprifuoco. La polizia di Stato si è schierata con i protestanti.

Il Governo pronto a nuove misure restrittive tra cui anche il lockdown se tra una settimana i contagi non frenano. Lo studio: un coronavirus del raffreddore potrebbe rendere più grave il COVID-19. /Nel mondo oltre 41,6 milioni di casi, continua a salire la curva dei contagi in Europa: in Francia record di 40 mila contagi in 24 ore.

Pubblicità Pubblicità