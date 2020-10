Claudio Geat riconfermato presidente della circoscrizione Centro storico – Piedicastello

Claudio Geat è stato riconfermato alla presidenza della circoscrizione Centro Storico – Piedicastello con Elisabetta Zanella di + Trento Viva in qualità di vice.

Componenti dell’Ufficio di Presidenza saranno Renata Attolini di Europa Verde e Martina Loss ( Lega).

Quella di una parlamentare che prenderà parte ai lavori del consiglio di circoscrizione è una novità assoluta. Del resto Martina Loss aveva già ricoperto il doppio incarico di onorevole e consigliera comunale e così la sua vocazione a sdoppiarsi è stata confermata.

Pubblicità Pubblicità

E Martina Loss ha cercato in tutti i modi di aprire uno spiraglio democratico all’interno del consiglio, candidandosi anche per la presidenza che per la vicepresidenza.

Invocando per quest’ultimo caso la prassi consolidata di assegnare alle minoranze il ruolo di vice. Invece la maggioranza di centro sinistra forte di un rapporto di 10 consiglieri a 5, non ha lasciato nessuno spazio blindando tutte le cariche delle quali ha potuto fare incetta.

Al momento non è per nulla un bel segnale anche se va riconosciuto che nelle precedenti legislature ha sempre prevalso l’interesse della popolazione a quello di partito e sotto questo aspetto la presidenza Geat, è una garanzia.

Pubblicità Pubblicità



Passaggio di testimone per il rappresentante di Futura per la quale Andrea Santoni ha preso il posto di Paolo Zanella che ha scelto il consiglio comunale. A breve la convocazione di un secondo consiglio circoscrizionale che dovrà esprimere il proprio parere sulla proposta di arredo urbano per Via San Martino.