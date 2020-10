Artisti in piazza e laboratori di intaglio zucche per questo “Autunno Clesiano”

Sabato 24 e domenica 25 ottobre ritorna la consueta festa autunnale, in versione aggiornata alle norme anti- Covid, ma sempre ricca di attività per i piccoli, momenti di svago per i grandi e divertimento assicurato per tutti.

Con la sapiente organizzazione e collaborazione tra Comune di Cles, Pro Loco Cles e Consorzio Cles Iniziative, un susseguirsi di eventi per celebrare l’arrivo dell’autunno, con il patrocinio della Cassa Rurale Val di Non.

Sabato 24 ottobre prosegue l’appuntamento con il ‘Mercato Contadino’ e i suoi prodotti locali a Km. zero: frutta e verdura fresche, miele, formaggi ecc..

Da non perdere la bancarella ‘Apple Store’, con le mele ‘solidali’ raccolte nel Frutteto Storico del Comune di Cles: grazie alla collaborazione con gli studenti del CFP–UPT di Cles, il ricavato della vendita sarà donato alla Fondazione Ivo De Carneri.

Rimane aperta anche per questo fine settimana la Mostra Pomologica, visitabile nell’atrio del Municipio in corso Dante: sono esposte alcune tra le 90 varietà di mele e pere coltivate nel Frutteto Storico di Cles.

E in autunno arriva la festa più terrificante dell’anno: Halloween, una tradizione importata dal mondo anglosassone divenuta molto celebre anche da noi. I più piccoli si divertono infatti a intagliare zucche con facce mostruose, da mettere poi sui balconi fino alla notte del 31 ottobre con all’interno una candela accesa.

Perciò sabato 24 e domenica 25 ottobre i meno esperti potranno imparare come realizzare queste ‘spaventose’ decorazioni con i laboratori di intaglio “Zucche di Halloween”, aperti sabato mattina e la domenica sia la mattina che il pomeriggio. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 23 ottobre poiché, per ogni laboratorio, ci sono tre posti disponibili per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da un genitore.

Novità di quest’anno, domenica 25 l’evento “ArteAutunno in Piazza”. Durante la manifestazione, nata da un’idea dell’artista Mario Gaio, e curata dall’Associazione ‘Pro Cultura Centro Studi Nonesi’, artisti locali esporranno le loro opere nelle piazze e nelle vie di Cles per trasformare il centro storico in una galleria d’arte a cielo aperto.

Per i patiti dello shopping, i negozi rimarranno aperti anche domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Sempre domenica, in Piazza Granda e Corso Dante, intrattenimento con musica dal vivo in acustico.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati, i negozi rimarranno invece aperti.

Info e orari: Pro Loco Cles