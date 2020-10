Indecenza senza limite: a Trento gli spacciatori pesano la droga sulle bilance dei supermercati

Pare che la mancanza di vergogna ormai non abbia più nessun limite. L’ultimo episodio documentato dalla videocamere di sorveglianza del supermercato Eurospesa di via Torre Vanga da un ulteriore brutto segnale di impotenza e quasi di assuefazione ad una società che solo 15 anni fa a Trento avrebbe gridato allo scandalo.

3 giovani nord africani entrano nel punto vendita di via Torre Vanga recandosi al banco della frutta e verdura dove il primo prende la prima cosa che gli capita per le mani e la pesa.

Il secondo ragazzo si muove velocissimo e coperto dal compagno mette sulla bilancia a sua volta un sacchetto con della quantità di droga. La verdura pesata in precedenza viene poi lasciata su uno scaffale a caso mentre i tre spacciatori lasciano rapidamente i locali del supermercato di Via Torre Vanga.

La droga è stata pesata probabilmente all’atto della vendita ad un altro spacciatore che voleva la conferma del peso acquistato. Ormai non c’è più nessun ritegno.

Il commento dei gestori: “Come escamotage pesano il pomodoro che ha in mano il ragazzo che poi lo lascia su uno scaffale. Il secondo ha in mano una cosa che ha pesato, presumibilmente droga. Di sicuro non entreranno più nel mio negozio”.

Una volta questa operazione veniva fatta con un bilancino il cui possesso portava sia al sequestro che all’accusa di spaccio. Pesare la droga al supermercato fa correre decisamente meno rischi e la quantità di cui si è in possesso, può essere contestata solo dopo una perquisizione personale.

Agire in tre garantisce un buon margine di possibilità di fuga per chi è in possesso della droga e tutto diventa ancora più semplice.

Resta il rischioso degrado col quale i gestori del supermercato devono fare i conti ogni giorno che si inserisce in un contesto di abbandono che coinvolge tutto il rione della Portela.

Soluzioni a breve termine non se ne prospettano ed allora non resta che denunciare questi episodi ogni volta che succedono, con la speranza che prima o poi si decida per un intervento risolutorio.