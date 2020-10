Allergia al nichel: come capire se si soffre di questo problema e come comportarsi

L’allergia al nichel è un disturbo di cui soffrono molte persone in diverse fasce d’età, con una prevalenza nelle giovani donne, più abitudinarie all’uso di accessori contenenti tracce di questo metallo, e nei soggetti che sono esposti ripetutamente al materiale per via del proprio lavoro.

Questa allergia si presenta in chi ne soffre come una dermatite da contatto ed eczemi che possono talvolta anche diventare severi creando problemi non da poco.

Il nichel è presente in moltissime leghe ed in tanti prodotti di uso comune in tutto il mondo, nonché in alcuni cibi (visto che è nei fertilizzanti) e cosmetici. È per questo che se si sa di avere questo tipo di allergia è necessario prendere provvedimenti a 360 gradi per evitare l’assunzione e il contatto con il materiale.

Si parte dall’evitare di indossare bigiotteria contenenti il materiale, dall’evitare l’utilizzo di oggetti con il nichel sino ad adottare una specifica dieta per l’allergia al nichel .

Come capire se si è allergici? – Il più classico sintomo di allergia al nichel è la dermatite da contatto, come detto. Il soggetto quindi presenterà in alcune zone del corpo, quelle esposte alla sostanza, puntini e/o vescicole, arrossamento, prurito forte, gonfiore e conseguenti bruciore e dolore. Chi assume alimenti contenenti nichel o ha una cosiddetta sindrome sistemica da nichel (SNAS) avvertirà anche disturbi che vanno oltre quelli cutanei.

A livello di digestione: dolori addominali, diarrea o stipsi, meteorismo, vomito, presentando i suddetti sintomi di dermatite non solo in alcune zone di contatto, ma generalizzati in tutto il corpo, ma anche cefalea e disturbi respiratori (rinite ed asma)

Per una diagnosi precisa relativa a questa allergia sarà necessario comunque un accertamento: di solito viene fatto il patch test. In questo esame diagnostico il soggetto viene esposto in una parte precisa ed identificata della pelle alla sostanza e si verifica entro un tot di ore che cosa accade nel giro di 24-72 ore. Sono questi i tempi infatti di reazione del corpo all’elemento giudicato estraneo dal sistema immunitario.

Convivere con l’allergia al nichel – Come ogni allergia, non è possibile parlare di una vera e propria cura, quanto piuttosto di prevenzione e cura dei sintomi a cui dà luogo. Trattandosi di un metallo veramente molto diffuso la persona che soffre di tale allergia dovrà imparare a prestare attenzione agli oggetti che utilizza, premunendosi eventualmente di avere sempre con sé i propri.

In realtà qualcuno consiglia di scegliere prodotti non completamente senza nichel, quanto piuttosto che ne contengono percentuali molto basse. Lo scopo è portare con il tempo a una riduzione della sintomatologia legata all’allergia con il passare del tempo.

Lo stesso vale per l’assunzione di cibi da parte di soggetti che sono sensibili: la dieta per l’allergia al nichel prevede ovviamente cibi poveri di questo metallo. A contenerlo sono soprattutto prodotti di origine vegetale, frutta e verdura nei quali campi di coltivazione si utilizzano fertilizzanti contenenti nichel. Dal momento che l’assorbimento del nichel eventualmente avviene a livello dell’intestino è bene integrare questo regime alimentare con probiotici capaci di aumentare e potenziare le funzionalità del sistema immunitario intestinale.