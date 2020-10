Alimentazione durante la gravidanza: cosa mangiare e cosa evitare

Avere una buona gestione della propria alimentazione in gravidanza vuol dire fare attenzione alle quantità e alla qualità di ciò che si mangia. La parola giusta è equilibrio.

Insomma: se il classico “devi mangiare per due” che ci direbbe la nostra nonna, è ovviamente assolutamente una diceria da dimenticare; dall’altra parte è importante non pensare al peso che aumenta per motivi estetici, concentrandosi piuttosto sulla salute della futura mamma e del suo bambino.

Durante la gravidanza il corpo cambia, è difficile a volte ritrovarvisi e accettare, ma bisogna tenere a mente che è normale, fisiologico e che davvero una volta partorito i chili se ne vanno presto, quantomeno il grosso.

Pubblicità Pubblicità

Il peso in gravidanza: un fattore importante – Il peso in gravidanza è un fattore da tenere sott’occhio, non deve essere né troppo basso, né troppo elevato e deve crescere progressivamente, specie all’inizio.

Indici come l’IMC (indice di massa corporea) e il BMI (body mass index) sono valori di riferimento per capire come ci si sta muovendo. È chiaro che non bisogna comunque fissarsi o prendere provvedimenti da sé qualora i valori non rientrino negli standard: sarà il medico che vi segue a consigliarvi e darvi indicazioni. L’importanza del peso è sia per la futura madre che per il corretto sviluppo del feto.

Rispetto ai 4-5 mesi iniziali, nella seconda metà della gravidanza si cresce di peso rapidamente. È importante quindi fare attenzione all’inizio per non prendere troppo peso, ma senza lasciarsi andare poi. Si consiglia di mangiare meno quantità aumentando piuttosto il numero di pasti per favorire la digestione e renderla meno difficoltosa, cosa che accade spesso in gravidanza.

Pubblicità Pubblicità



Cosa mangiare in gravidanza? – In gravidanza è importante alimentarsi bene per il peso e per garantire il corretto apporto di nutrienti al piccolo che è nel grembo della mamma. Nessuno può seguirla quotidianamente in quello che mangia o meno, sta a lei quindi avere senso di responsabilità e fare attenzione. La richiesta calorica aggiuntiva in gestazione è di circa 250 kcal in una donna normale. Un’alimentazione corretta prevede proteine, amminoacidi, carboidrati, grassi.

Importanti sono tutte le vitamine: dall’acido folico, alla vitamina C, alla provitamina A, alla K, alla D, alla B, e i minerali.

È bene quindi, come si può capire mangiare un po’ di tutto, non facendosi mancare soprattutto frutta e verdura. È bene bere tanto e durante tutto il giorno, specialmente acqua. Attenzione ad alimenti come le tisane, invece, che a volte contengono erbe controindicate in gravidanza: leggete bene le indicazioni.

Da evitare – Durante la gravidanza è importante evitare determinati cibi e comportamenti per ridurre al minimo toxoplasmosi, listeriosi, parassitosi, intossicazioni etc. Frutta e verdura vanno lavati accuratamente e sono da evitare funghi (se non industriali), salumi (tranne quelli cotti), prodotti affumicati o crudi, formaggi molli, erborinati o con muffe, uova crude (quindi tiramisù, maionese, zabaione homemade).

Meglio evitare inoltre cibi che sono aperti in frigorifero da più di un giorno o due o scaduti (anche se sembrano ancora buoni) e le conserve di produzione familiare. Da limitare sono il caffè ed il the e da eliminare sono invece gli alcolici, soprattutto i super alcolici.