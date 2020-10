Stop ai mercatini natalizi a Trento: Vienna ed Innsbruck ringraziano

Anche in Austria è cominciata la seconda ondata di coronavirus. Nella giornata di ieri si sono contati 1.524 nuovi contagi e 10 morti.

Il record era stato toccato nella giornata di mercoledì 14 con 2.317 nuovi casi di contagi da Covid-19.

La maggior parte delle nuove infezioni si registra a Vienna con 828, seguita dalla Bassa Austria con 411.

Ma nonostante questo da metà novembre a Natale anche nel 2020 le più belle piazze di Vienna si trasformeranno in incantevoli mercatini natalizi. «Nell’aria il profumo dei biscotti di Natale, di punch caldo e mandorle tostate. Il centro storico e le strade dello shopping sono decorate con le luminarie natalizie che avvolgono la città in un’atmosfera di festa» – si legge sul sito «Vienna ora per sempre» (link)

Il piano austriaco per lo svolgimento in sicurezza dei mercatini di Natale prevede l’obbligo di indossare la mascherina per visitatori e collaboratori (eccetto che per l’assunzione di cibi e bevande); Erogatori di gel disinfettante e frequente igiene delle mani; Nessuna attività in locali chiusi; Istituzione di sensi unici e servizi d’ordine; la raccomandazione di non organizzare nessun programma per bambini e al massimo 4 persone per ogni tavolino alto in zone separate.

Ad Innsbruck saranno sei i mercatini di Natale con oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Si svolgeranno tutti i giorni dal 15 novembre fino al 6 gennaio 2021 in Centro storico e Piazza del mercato, in Maria-Theresien-Straße, in Hungerburg, a Wiltener Platz, e a St. Nikolaus

