Al Cinema Teatro di Cles venerdì 23 insolito spettacolo con energia autoprodotta “Mi abbatto e sono felice”

Per la stagione di prosa 2020, venerdì 23 ottobre ad ore 21,00 al Cinema Teatro in via Marconi a Cles, un insolito monologo intitolato “Mi abbatto e sono felice”, interpretato da Daniele Ronco.

Vincitore dei premi MaldiPalco 2015, CassinoOFF 2016, Premio voce della società giovanile, Anello Verde come ‘Migliore spettacolo green&smart nazionale 2018’, “Mi abbatto e sono felice” è un monologo a impatto ambientale “0”, autoironico, dissacrante, che vuol far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta; una riflessione a comportamenti più consapevoli in fatto di ecologia.

Lo spettacolo non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta, grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena. Non sono presenti altri elementi scenici, le musiche sono live, i costumi essenziali e recuperati dal guardaroba di nonno Michele, il vero protagonista del monologo.

Disagio, crisi, scarsa produttività, povertà, inquinamento, surriscaldamento globale, etc.. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?! La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. Ma è davvero così? Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della Decrescita felice, accompagna il pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità e un presente frenetico e stanco di correre.

“Mi abbatto e sono felice” è ispirato alla ‘Decrescita felice’ di Maurizio Pallante, di e con Daniele Ronco, regia di Marco Cavicchioli. Prevendita biglietti e abbonamenti presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino e sul sito www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo.

Vendita biglietti: Cinema Teatro Cles la stessa sera dello spettacolo, a partire alle ore 20,00.

