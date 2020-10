Upload on Tour sabato 24 ottobre al teatro comunale di Pergine: Caterina Cropelli presenta il nuovo album

Prosegue il viaggio musicale sui principali palchi del Trentino di Upload On Tour, che sabato 24 ottobre arriva al Teatro di Pergine.

Protagonista di una serata che si preannuncia speciale sarà Caterina Cropelli che, dopo le esibizioni di Maitea, Marion Moroder e BAIBA, presenterà ufficialmente il suo primo album, dal titolo “Caterina”.

Dopo il successo della data roveretana con Davide Toffolo e il primo concerto altoatesino in programma a Bressanone venerdì 23 ottobre, Upload On Tour torna a fare tappa in provincia di Trento. Sabato 24 ottobre, infatti, la piattaforma musicale dell’Euregio UploadSounds porterà la sua musica in quel di Pergine, per un evento atteso da tutti gli appassionati di musica.

Pubblicità Pubblicità

Sul palco del Teatro Comunale di Pergine salirà la giovane cantautrice trentina Caterina Cropelli, che dopo un riuscitissimo tour estivo che l’ha vista protagonista in tutta la penisola, arriva in teatro per presentare ufficialmente il suo primo album, dal titolo “Caterina”, accompagnata da una serie di ospiti speciali tra cui The Bastard Sons of Dioniso e Anansi.

Prima di lei, le esibizioni di Maitea, Marion Moroder e BAIBA, tre progetti musicali targati UploadSounds, selezionati tra gli iscritti al contest euroregionale in rappresentanza dei tre territori dell’Euregio (Trentino, Alto Adige e Tirolo).

Caterina Cropelli nasce a Cles nella primavera del 1996. A tredici anni impara da sola a suonare la chitarra, strumento che non lascerà mai più. Durante gli anni del liceo, studia pianoforte e inizia a farsi vedere, e sentire, nei locali delle valli trentine.

Pubblicità Pubblicità



Nel 2016, la grande avventura di X-Factor, nella squadra “Under Donne” capitanata da Fedez, dopo la quale inizia a scrivere e a comporre il suo repertorio e viene chiamata ad aprire i concerti di grandi nomi della musica italiana come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri e Max Gazzé.

A giugno 2018 esce il primo inedito dal titolo “Non ti ho detto mai”, e 12 mesi dopo arriva “O2”, con la produzione artistica di Clemente Ferrari (già arrangiatore per Max Gazzè e Fiorella Mannoia). Dopo i concerti in occasione di diversi festival italiani in compagnia di Simone Cristicchi, Fabio Concato e Max Gazzè, Caterina apre al Mart di Rovereto il Concertone dell’Immacolata 2019 con Carmen Consoli, presentando per l’occasione il suo terzo singolo “Quando”.

Nel marzo 2020 il singolo “Duemilacredici” anticipa il suo primo disco di inediti, dal titolo “Caterina” pubblicato su etichetta Fiabamusic e distribuito da Artist First, con la conferma della solida firma di Clemente Ferrari agli arrangiamenti. Un disco che nei mesi successivi porta l’artista trentina a girare in lungo e in largo tutta Italia per un felicissimo tour estivo e a guadagnare riconoscimenti su YouTube e Spotify.

Maitea, nome d’arte di Elisa Maitea Olaizola, è una cantautrice italo-basca nata a Cles nel 1994, con all’attivo diversi progetti musicali. Nel corso degli anni, ha suonato in diverse formazioni, cimentandosi in molti generi musicali e collaborando con altri artisti trentini. Ha aperto i concerti di Eugenio Finardi, Dolcenera, Goran Kuzminac e The Bastard Sons Of Dioniso.

Il suo ultimo singolo, dal titolo “Guardare il soffitto” è uscito lo scorso 20 agosto. Marion Moroder è una cantautrice di 19 anni originaria di Ortisei, in provincia di Bolzano. Spesso impegnata in progetti con il musicista italiano Phill Reynolds, fa parte del duo “Nothing about Trains” con Andreas Mayr Kondrak.

Da solista, propone una musica, semplice ma allo stesso tempo intensa, che attinge dal grande bacino del folk americano. BAIBA, è una giovane musicista lettone trasferitasi a Innsbruck ormai da qualche anno, dove ha incontrato il produttore Christoph Holzknecht (CHRS), con cui ha collaborato per la realizzazione del suo album di debutto “These Storms”. Da sola sul palco, BAIBA dà vita a set elettronici potenti e abbaglianti.

Una serata tutta al femminile quindi, che si preannuncia davvero interessante dal punto di vista della qualità e delle varietà musicali che animeranno il Teatro di Pergine il 24 ottobre prossimo, e che nonostante le limitazioni e le difficoltà imposte dal delicato periodo conferma la voglia della piattaforma UploadSounds di continuare a sostenere i giovani artisti del territorio.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione sul sito del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. In ottemperanza con le norme anti-Covid, gli accessi sono molto limitati e contingentati ed è caldamente consigliato prenotare per tempo.

C’è tempo fino al 20 novembre per tutti i musicisti under35 dell’Euregio per iscriversi alla piattaforma sul sito www.uploadsounds.eu in modo da partecipare al contest ed entrare a far parte della rosa dei possibili selezionati per le prossime date di Upload On Tour.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”.

Ulteriori informazioni: http://www.uploadsounds.eu/