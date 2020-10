Scoprire l’Euregio con il libro da colorare EuregioFamilyPass

Il Tettuccio d’Oro a Innsbruck, Castel Trauttmansdorff a Merano o il nord del Lago di Garda in Trentino sono solo alcuni dei meravigliosi luoghi attraverso i quali ci conducono “due amici in viaggio nell’Euregio“, protagonisti di una nuova pubblicazione legata all”EuregioFamilyPass.

L’aquila Tiri e la sua amica Anna accompagnano in particolare i bambini in un pittoresco viaggio alla scoperta dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. In totale la pubblicazione contiene 22 disegni da colorare che raffigurano luoghi noti e popolari dei tre territori. In modo giocoso i bambini possono dunque imparare molto sulla geografia, la cultura e la storia dei tre paesi dell’Euregio, in tedesco e in italiano.

“Il libro da colorare è un’ottimo strumento per dare anche ai nostri piccoli un’idea della diversità dei territori e per introdurli all’Euregio in modo giocoso. Vogliamo rafforzare in modo sostenibile il sentimento di unione transfrontaliera dei tre paesi Tirolo, Alto Adige e Trentino“, dice il presidente dell’Euregio Günther Platter, il quale è fermamente convinto della necessità di rafforzare la cooperazione all’interno dell’Euregio..

Pubblicità Pubblicità

L’assessore provinciale alla famiglia della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana aggiunge: “L’EuregioFamilyPass offre già alle famiglie un supporto economico e sostiene la valorizzazione del tempo libero. Il tempo trascorso insieme in famiglia è prezioso, favorisce una maggiore coesione sociale e migliora in modo incisivo la qualità della vita Questo libro prosegue sul solco di un impegno già consolidato, e lo rafforza“.

Copie stampate possono essere ritirate gratuitamente presso i seguenti uffici d’informazione per l’EuregioFamilyPass:

Ufficio Euregio: Casa della Pesa – Via dei Portici 19/A, Bolzano, Tirolo: InfoEck der Generationen – Bozner Platz 5, Innsbruck, Alto Adige: Agenzia per la famiglia – Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, Bolzano, Trentino: Agenzia provinciale per la famiglia – Via don G, Grazioli, 1, Trento.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di ricevimento, si prega di contattare le seguenti persone:

Pubblicità Pubblicità



Ufficio Euregio – Silvia Ramoser: silvia.ramoser@europaregion.info o +39 0471 406 347; in Tirolo: Abt. Gesellschaft und Arbeit – Roberta Bortolotti: roberta.bortolotti@tirol.gv.at o +43 512 508 7849; in Alto Adige: Agenzia per la famiglia – Massimiliano Santi: Massimiliano.Santi@provincia.bz.it o +39 0471 4 18 38 9; in Trentino: Agenzia per la famiglia – Giuditta Aliperta: giuditta.aliperta@provincia.tn.it o +39 0461 493 146

Il libro si può scaricare anche qui – EuregioFamily in pillole:

– Avviato nel 2017 per tutto il territorio Euregio;

– Prevede sconti in tutta l’Euregio praticati da oltre 1.000 partner, tra cui piscine all’aperto, musei, stazioni sciistiche e aziende di trasporto;

– Offre un sostegno economico e incoraggia le attività ricreative familiari;

– Valido fino al compimento del 18° anno di età del bambino più piccolo della famiglia