Raccolta rifiuti in Val di Non: le indicazioni della Comunità di Valle per chi è positivo al Covid o in quarantena obbligatoria

La Comunità della Val di Non ha diffuso un avviso con le indicazioni su come raccogliere e gettare i rifiuti da seguire se si è positivi al Covid o in quarantena obbligatoria.

Innanzitutto non bisogna più differenziare i rifiuti di casa e utilizzare due o tre sacchetti, possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore abitualmente utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) inseriti nei sacchetti, vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato abitualmente per la raccolta indifferenziata e se il contenitore non sufficiente per contenere il tutto, chiamando il Numero Verde 800 130 993 verranno recapitati a casa appositi sacchetti di colore rosa.

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso, vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso è necessario dunque chiudere bene i sacchetti, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o del nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo bisogna lavarsi le mani.

Per lo smaltimento dei rifiuti, nulla cambia: basta esporli nel giorno prestabilito per il ritiro dell’indifferenziata tramite il servizio porta a porta. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

PER CHI NON È POSITIVO E NON È IN QUARANTENA CONTINUA LA RACCOLTA TRADIZIONALE – Se non si è positivi al tampone e non si è in quarantena, si può continuare a fare la raccolta differenziata come fatto finora.

I fazzoletti di carta utilizzare se si è raffreddati vanno buttati nella raccolta indifferenziata, così come mascherine e guanti.

Il sacchetto va chiuso bene e smaltito secondo il calendario del servizio di raccolta porta a porta.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il Numero Verde 800 130 993.