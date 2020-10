Mauro Lever nominato presidente di Assoartisti: «Situazione drammatica per le nostre attività»

Si preannunciano tempi sempre più duri per i lavoratori dello spettacolo perché non si vedono spiragli concreti per un comparto economicamente importante non solo in prima persona, ma anche per l’indotto che genera. Dopo la manifestazione dei bauli vuoti di Milano, dopo i teatri ai quali sono stati drasticamente ridotti i posti, dopo che i locali notturni lottano per la sopravvivenza con le aperture pomeridiane, arriva la fase dell’organizzazione territoriale.

A Trento è stato eletto presidente di Assoartisti Mauro Lever che ha nominato il consiglio direttivo composto da Mirco Caliai, Michele Comite e Alessandro Zaupa che svolgeranno il proprio ruolo a titolo gratuito. “Il nostro compito sarà quello di dare forza ad un organismo importante, che unisca, difenda e tuteli. Per questo vogliamo essere un punto di riferimento per gli operatori dello spettacolo a livello nazionale e in settimana ci confronteremo in alcuni tavoli di lavoro in merito a questi argomenti. La situazione per le nostre attività è davvero drammatica”.

Uno dei primi punti trattati dal Consiglio Direttivo è stato quello delineare e far chiarezza su linee guida relative al momento particolare. “In molti casi è possibile lavorare – dice Lever – ma non sappiamo in che modo. Vogliamo fornire ai lavoratori un riferimento unitario con le norme già esistenti, ma che troppo spesso vengono adattate ad personam a seconda delle necessità”.

