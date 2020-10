Giardino Massimiliano d’Asburgo, la segnalazione: dopo i lavori non è stata ripristinata la barra di ferro che limita l’altezza dei mezzi in entrata

Il lato nord quello dell’area cani, del parcheggio e della via d’accesso a Via Abondi del Giardino Massimiliano I d’Asburgo di Cristo Re è stato interessato da dei lavori di scavo che ne hanno precluso la percorribilità per una decina di giorni.

Il cantiere si è chiuso velocemente, la zone degli scavi è stata asfaltata e solo qualche danno è stato fatto all’erba del prato circostante.

Tutto bene quindi? Quasi, esattamente come quando si porta a lavare la macchina , prima di salire la si osserva soddisfatti e dopo una decina di metri si accende la radio che però non prende nessuna stazione.

Pubblicità Pubblicità

Allora ci si ferma alla ricerca dell’antenna che il diligente benzinaio ha tolto per non danneggiarla con le spazzole, ma poi si è dimenticato di rimettere al suo posto. Al Giardino Massimiliano I d’Asburgo (ex parco Braille) è successo qualcosa di simile. Gli operai si sono dimenticati di ripristinare la barra di ferro che limita l’altezza dei mezzi in entrata.

Il parcheggio è defilato ed il rischio è che possa essere individuato dai camper delle famiglie sinte sempre alla ricerca di parcheggi (come all’area ex Zuffo) dove stabilirsi, ma anche da chi è alla ricerca di uno stallo per i propri mezzi. La segnalazione arriva dai residenti e sarebbe opportuno che l’Ufficio Parchi e Giardini intervenisse per il ripristino della normalità.

Pubblicità Pubblicità