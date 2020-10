Il 50 enne di Predazzo arrestato per pedopornografia è ritornato in libertà

L’operaio 50 enne di Predazzo è tornato presso la propria abitazione. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di pedopornografia, ma il gup Claudia Mori, colpita dall’atteggiamento dell’uomo ha deciso per la sua libertà.

Come si ricorda iIl sostituto procuratore Maria Colpani aveva chiesto per l’uomo la custodia cautelare in carcere dopo che gli agenti della polizia postale avevano trovato all’interno del suo computer numerose immagini e video di sesso con minorenni.

L’uomo ha detto di essere fortemente pentito di ciò che ha fatto e di essere pronto ad aderire a un programma di rieducazione. Questo atteggiamento gli ha evitato per il momento la galera. Il 50 enne dovrà comunque presentarsi ogni giorno al comando dei carabinieri.

L’operazione molto complessa della Polizia Postale di Venezia coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma , disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Venezia, nell’ambito del contrasto alla pedopornografia online aveva portato all’esecuzione di 16 decreti di perquisizione, arresti e a alla denuncia di altrettanti soggetti, di cui alcuni con precedenti specifici, responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche.

Nell’ambito dell’operazione, erano stati arrestati un sessantenne di Mantova, un trentenne di Brescia, un quarantenne di Modena e appunto il cinquantenne operaio di Predazzo per la detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Si tratta di impiegati, camerieri, operai.

Alcuni di loro erano persone insospettabili con moglie e figli, che però covavano al loro interno una passione per i minori. Gli uomini erano presenti sulla piattaforma social Kik e si nascondevano dietro i nickname più strani.

Gli agenti specializzati hanno dovuto isolare i loro profili e incrociarli con altri dati, fino a raggiungere la loro vera identità. Dovranno ora rispondere dei loro reati di fronte al giudice.

Sono stati sequestrati decine di telefonini e computer, dalla cui perquisizione informatica sono emersi importanti riscontri, sia in ordine al possesso ed allo scambio di materiale pedopornografico, sia in ordine all’appartenenza ai vari gruppi sui social utilizzati per la cessione del predetto materiale.

Le attività di perquisizione, anche informatica, effettuate dal personale della Specialità e coordinate dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno fornito riscontri ampiamente positivi, consentendo di appurare il coinvolgimento dei soggetti individuati nel corso delle indagini.

In sede di perquisizione sono stati riscontrati canali TELEGRAM già noti per lo scambio di materiale pedopornografico e connessi anche a casi di Revenge-Porn per cui sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

Il cosi detto Revenge Porn è una pratica talvolta anche descritta come una forma di violenza, abuso psicologico, o abuso sessuale.

La locuzione revenge porn si riferisce genericamente al caricamento di materiale sessuale esplicito per vendicarsi dopo la fine di una relazione, ma talvolta il termine viene utilizzato anche in contesti non propriamente vendicativi, come ad esempio la distribuzione di pornografia senza consenso.