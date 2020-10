Divieto di transito sui marciapiedi delle biciclette: a Trento spunta la segnaletica «fai da te»

Con una persistente assenza delle autorità competenti e per la salvaguardia della propria clientela al supermercato Eurospesa di Via Torre Verde, si sono arrangiati: dopo l’investimento di una signora all’uscita del punto vendite ad opera di un ciclista, sono state impilate quattro cassette in plastica posizionandole al centro del marciapiede con un cartello che riporta il divieto di transito delle biciclette.

Sarà efficace? Difficile dirlo, di certo in un marciapiede già stretto di suo, non possono transitare le biciclette ad elevata velocità che sfrecciano in direzione Piazza Dante.

Poche sere fa si è rischiato un grave incidente con l’investimento di una cliente del supermercato da parte di un ciclista transitato a velocità sostenuta. (qui il video)

L’idea è decisamente originale, ma conferma anche l’inventiva di chi in totale autogestione è costretto a difendere la propria attività ed i propri clienti.

Per far cadere il totem basta sfiorarlo, ma la sua presenza è un deterrente per chi vuole passare davanti in bicicletta fregandosene dei pedoni che in un marciapiede reso ancora più stretto dalla presenza degli alberi, non riescono nemmeno a camminare affiancati.

