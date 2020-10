Torta di compleanno semplice per stupire il festeggiato: qualche idea

Non hai avuto tempo di passare in pasticceria, ma vuoi comunque stupire un’amica, il partner, una coinquilina che compie gli anni con un dolce? Quelle che seguono sono una serie di idee per una torta di compleanno semplice e veloce da realizzare a casa, in poco tempo e senza spendere eccessivamente.

Se non ti dispiace stare ai fornelli, potresti pensare di preparare in casa un dolce, che sia anche una torta rustica o un semplice pan di Spagna da farcire in un secondo momento. Assicurati dei gusti del festeggiato, per evitare gaffe come portare a tavola una torta alla crema se chi compie gli anni proprio non sopporta i dolci di questo tipo o, peggio, è allergico a qualcuno degli ingredienti.

Se non sei certo di avere tempo a disposizione per preparare la torta di compleanno, per quanto semplice, il giorno stesso, potresti anticiparti e prepararla il giorno prima, perché no nascondendola e approfittandone per organizzare una sorpresa al festeggiato a colazione. Tieni conto anche che una soluzione per una torta di compleanno semplice e veloce potrebbe essere acquistare una base già pronta, dal proprio forno di fiducia o in extremis al supermercato, e poi farcirla a piacere un attimo prima della cena o che arrivino gli invitati al party di compleanno.

Torta di compleanno semplice: come personalizzarla e renderla unica – Largo spazio anche alle soluzioni creative: chi lo ha detto infatti che dei pancake, delle crepes o dei muffin per esempio non possano essere delle ottime torte di compleanno.

Dolcetti come questi sono l’ideale, anzi, se vuoi stupire il festeggiato a letto allo scoccare della mezzanotte o all’uscita da scuola e in tutte quelle occasioni, insomma, in cui una torta di compleanno vera e propria non risulterebbe in nessun modo pratica. Anche se non li prepari da te e li compri già pronti in pasticceria, al bar o confezionati, puoi provare a renderli un po’ più esteticamente gradevoli con le candeline compleanno di B-HappyStore.it .

Non c’è compleanno che si rispetti, infatti, senza soffiare su delle candeline e, se sei alla ricerca di una torta di compleanno semplice e che abbia più che altro un valore simbolico, potresti forse pensare proprio di adottare una soluzione pratica come acquistare un dolce già pronto e poi personalizzarlo con decorazioni e addobbi per torte.

Non ti serve recarti presso un negozio specializzato, basta cercare il reparto giusto nel proprio casalinghi di fiducia per avere letteralmente l’imbarazzo della scelta: puoi acquistare candeline a numero, candeline classiche, candeline con scritta o candeline con fiamma colorata e persino candeline musicali e candeline a fontana.

Perché limitarti, però, solo alle candeline su cui soffiare se puoi personalizzare il tuo dolce anche con decorazioni di zucchero o di pasta di zucchero per esempio o con decorazioni che richiamino gli addobbi o il tema che hai scelto per la tua festa. Se non vuoi spendere molto, puoi provare infine a realizzare a casa i decori per la torta di compleanno semplice: basta qualche ingrediente che non manca mai in cucina (come zucchero, limone o uova per la glassa) e una buona dose di creatività.