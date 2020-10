Nuovi e numerosi appuntamenti nel calendario della Biblioteca di Cles per ottobre e novembre

Riprendono i consueti appuntamenti programmati dalla Biblioteca di Cles (Premio Gutenberg 2013), per i mesi di ottobre e novembre 2020, e curati dalla Direttrice Sara Lorengo. La frase di Mason Cooley inserita in copertina sul pieghevole pubblicitario, è molto coerente col periodo che stiamo vivendo: “Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo”.

Si inizia con un evento organizzato per inaugurare la nuova Batibōi Gallery – l’Atelier di Palazzo Dal Lago – venerdì 16 ottobre alle 16,00 presentando la mostra “Ortica e le abitantesse della montagna” con le illustrazioni di Marina Girardi, che al termine si esibirà in veste di cantautrice nel concerto “Le canzoni della donna albero” a Palazzo Assessorile. Sabato alle 10,00 alla Gallery “Ortica incontra i bambini”, mattinata con l’autrice.

Martedì 20 ottobre alle 20,30 per il ciclo ‘La tua sicurezza ci sta a cuore’ in Sala Borghesi Bertolla una serata con contenuti più che mai attuali: “Social-mente insicuri. Sos – Sms”, ed è improntata come incontro/dibattito per riflettere sull’evoluzione dei social network e sulle problematiche e i rischi di un’inappropriata conoscenza di questi strumenti di comunicazione. Interverranno l’autore/poliziotto Mauro Berti, il dirigente scolastico Walter Iori, l’editore Roberto Conci ed altri ospiti. Coordinatori: Walter Corradini e Orietta Coletti, moderatore Massimiliano Debiasi.

Venerdì 23 ottobre in Biblioteca alle 16.00, a conclusione di un’estate ricca di eventi a lui dedicati, si festeggia il 100° compleanno di Gianni Rodari, “Cento di questi Gianni!” con piccole sorprese (per bambini dai 4 agli 8 anni).

Sempre venerdì 23 ottobre, al Cinema Teatro alle 21.00, per il ciclo ‘Terra cibo e salute’ il monologo ironico di Daniele Ronco “Mi abbatto e sono felice”, spettacolo ecosostenibile in quanto l’attore autoproduce pedalando l’energia necessaria per lo show.

Per il ciclo ‘Terra cibo e salute’, martedì 27 ottobre alle 20.30 in Sala Borghesi Bertolla, “L’agenda 2030: un esercizio di futuro”, sullo sviluppo sostenibile in Trentino; a cura del Dott. David Tombolato e della Dott.ssa Lucilla Galatà del Muse e con gli studenti dell’Itet Pilati di Cles.

Ancora per il ciclo ‘Terra cibo e salute’ martedì 3 novembre alle 20,30 in Sala Borghesi Bertolla “Antibiotici e ormoni nel cibo che mangiamo”: come vengono assunti inconsapevolmente e quali sono i rischi per la salute, una pericolosa catena da interrompere al più presto. A cura della Dott.ssa Cristina Tomasi e dell’educatore alimentare Gianpaolo Usai.

Evento artistico a Palazzo Assessorile, venerdì 6 novembre alle 20,30 “Raffaello e la scuola di Atene”: dopo 500 anni dalla morte di Raffaello, alla scoperta della Stanza della Segnatura in Vaticano da lui dipinta, con il Prof. Tiziano Camagna; accompagnamento musicale a cura degli studenti del Liceo Russel di Cles.

Gli eventi di novembre si concludono in Biblioteca con una mostra nell’ambito del ciclo ‘Terra cibo e salute’ curata dallo studio d’arte Andromeda di Trento, che sarà visibile da sabato 7 a martedì 24 novembre, “Sradicati – illustratori per il bosco”: 30 artisti trentini espongono le loro opere sulla tempesta Vaia che ha colpito i nostri territori nell’ottobre del 2018.

Ricordiamo che a novembre in Biblioteca ricomincia il “Gruppo di lettura” che si ritroverà per ogni mese con nuovi libri e percorsi di lettura; iscrizioni in Biblioteca entro lunedì 19 ottobre.

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Sistema Bibliotecario Trentino, Family in Trentino, Dolomiti Energia.